Kodittomia revitään sotaan Moskovan leipäjonoista

Venäjän liikekannallepano kohdistuu nyt myös kaikista haavoittuvimpiin ryhmiin, kun viranomaiset keräävät miehiä väkisin kokoon, jotta heidät voitaisiin lähettää Ukrainan rintamalle, kertoo The Moscow Times viitaten riippumattomaan Mediazona-uutissivustoon.

Moskovassa turvallisuusviranomaiset ovat vieneet köyhiä miehiä kutsuntatoimistoihin. Heitä on haettu kodittomien ja tukea tarvitsevien palvelukeskuksista sekä siirtotyöläisten ja muiden pienituloisten asuttamista hostelleista.

Moskovan kodittomille ruokaa jakavasta Food Not Bombs -ryhmästä kerrottiin Mediazonalle, että kymmeniä kodittomia miehiä on viety kaduilta asevoimien kutsuntatoimistoihin.

– Poliisi tulee tänne. He näkevät ihmisiä jonossa odottamassa ruokaa – ja sitten he tarttuvat heitä niskasta vastoin heidän tahtoaan, kertoo Salvation Hangar -järjestön nimettömänä esiintyvä johtaja.

Sitten miehet lastataan linja-autoihin ja kuljetetaan kutsuntatoimistoihin.

Sadat tuhannet miehet ovat paenneet Venäjältä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti liikekannallepanosta syyskuussa.

Kutsuntojen ja mobilisointitoimien kerrotaan kohdistuneen suhteettoman paljon köyhempiin alueisiin ja etnisiin vähemmistöihin.

“The police come here without anyone asking. They see a queue of people waiting for food — and then they grab them by the scruff of the neck, against their will” https://t.co/znmqfY7HtO

