SDP:n ryhmähuone eduskunnassa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kim Berg ei jatka SDP:n ryhmäjohdossa

  • Julkaistu 03.02.2026 | 11:27
  • Päivitetty 03.02.2026 | 12:58
  • Politiikka, SDP
Häirintäkohun keskellä oleva eduskuntaryhmä valitsi puheenjohtajat.
Häirintäkohun riepottelema SDP:n eduskuntaryhmä järjestäytyi tiistaina. Puheenjohtajistoon tuli muutos, kun varapuheenjohtaja Kim Berg ei jatka tehtävässään.

Berg on yksi SDP:n kansanedustajista, joiden on väitetty syyllistyneen epäasialliseen käytökseen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen. Myös hän on ollut kohun keskiössä, kun STT kertoi Tuppuraisen käyttäytyneen toistuvasti epäasiallisesti avustajia ja muita kansanedustajia kohtaan. Tuppurainen on kiistänyt syytökset.

Järjestäytymiskokouksessa SDP:n ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen.

SDP:n eduskuntaryhmä kokoontui nyt ensimmäisen kerran häirintäkohun alkamisen jälkeen. Tytti Tuppuraisen ja Kim Bergin lisäksi julkisuudessa on ollut väitteitä SDP:n kansanedustajien Marko Asellin, Jani Kokon ja Miapetra Kumpula-Natrin epäasiallisesta käytöksestä.

