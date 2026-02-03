Kim Berg ei jatka SDP:n ryhmäjohdossa

Häirintäkohun riepottelema SDP:n eduskuntaryhmä järjestäytyi tiistaina. Puheenjohtajistoon tuli muutos, kun varapuheenjohtaja Kim Berg ei jatka tehtävässään.

Berg on yksi SDP:n kansanedustajista, joiden on väitetty syyllistyneen epäasialliseen käytökseen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen. Myös hän on ollut kohun keskiössä, kun STT kertoi Tuppuraisen käyttäytyneen toistuvasti epäasiallisesti avustajia ja muita kansanedustajia kohtaan. Tuppurainen on kiistänyt syytökset.

Järjestäytymiskokouksessa SDP:n ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen.

SDP:n eduskuntaryhmä kokoontui nyt ensimmäisen kerran häirintäkohun alkamisen jälkeen. Tytti Tuppuraisen ja Kim Bergin lisäksi julkisuudessa on ollut väitteitä SDP:n kansanedustajien Marko Asellin, Jani Kokon ja Miapetra Kumpula-Natrin epäasiallisesta käytöksestä.

