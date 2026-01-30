SDP:n Pia ”ketään ei kiinnosta” Hiltunen: Sain epäasiallista lyttäystä

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen kertoi aiemmin saaneensa loppusyksystä useaan kertaan henkilökohtaisuuksiin mennyttä painostamista eduskuntaryhmässään.

– Sanottiin suoraan, että ’ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen, muista se’, Hiltunen muisteli.

Iltalehdelle Hiltunen vahvisti, että kyseisen lauseen sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Painostaminen liittyi irtisanomiskynnystä madaltaneeseen lakiin, jota Hiltunen joulukuussa kannatti vastoin muuta SDP:n ryhmää.

Nyt Hiltunen selvittää tapahtumien kulkua Facebook-päivityksessään.

– Katson maailmaa asianäkökulmasta ja pyrin aidosti löytämään ratkaisuja, jotka ovat koko yhteiskunnan etu tässä ajassa. En ollut äänestänyt yhtään mitään saadessani epäasiallista henkilökohtaisuuksiin menevää lyttäystä, enkä muutoinkaan ole uhriutujatyyppiä, Hiltunen kertoo.

Hän äänesti asiassa hallituksen kannan mukaan, vaikka tiesi saavansa siitä seurauksia ryhmältään. Itse puhuttelua äänestyksen jälkeen Hiltunen kuvailee asialliseksi. Tuppurainen piti Hiltusen kanssa pelisääntökeskustelun, Yle kertoi tuolloin.

– Olen lähtenyt politiikkaan rakentaakseni parempaa maailmaa ja en voi seistä hiljaa kansanedustajana painelemassa nappeja ja odottelemassa mitä muut sattuu lausumaan. Sananvapaus koskee Suomessa jokaista, myös kansanedustajia, Hiltunen kirjoittaa Facebookissa.

Hän seisoo edelleen äänestyspäätöksensä takana. Hiltunen sanoo ajattelevansa asian niin, että ajaa työntekijöiden etua, kun toivoo, että yritykset palkkaisivat helpommin.

– Jos työssä on jatkuvia ongelmia korjausliikkeistä huolimatta, näen että silloin onkin syytä tarkastella asiaa ja miettiä, että voiko yritys pitää sellaista työntekijää. Ei kyseinen laki ole aidosti radikaali ja siihen kannattaa vielä tutustua yksityiskohtaisemmin. Ei ole tullut tietoa myöskään tämän lain varjolla tehdystä irtisanomisaallosta ja ei kukaan palkkaa edelleenkään irtisanoakseen ketään.

– Kenenkään on turha väittää, että 10 miljardin euron sopeutus olisi helppo tehtävä. Siksi kasvun edellytyksistä kaikin keinoin huolehtiminen on välttämätöntä, Hiltunen sanoo.