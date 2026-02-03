Ben Zyskowicz: Harmittaa eduskunnan maineen puolesta

Eduskunta palaa tiistaina istuntotauolta, kun puhemiehistö valitaan. Myös eduskuntaryhmät järjestäytyvät. Keskiviikkona ovat valtiopäivien avajaiset.

Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) on harmissaan eduskunnan maineesta kohujen seurauksena.

– Viime aikoina on ollut paljon puhetta mediassa siitä, miten eduskunta tuntuu olevan aivan kamala paikka avustajille, varsinkin nuorille naisille. Sellainen paheiden pesä, on ahdistelua ja kaikkea. Mutta pitää sanoa, että eduskunta on harvinaisen hyvä työyhteisö, Ben Zyskowicz totesi kokoomuksen Toivo kotiin -kiertueella Vantaan Tikkurilassa.

– Tämä on minun kokemukseni. No, tiedätte että mulla ei ole paljon kokemusta muista työyhteisöistä, vaikka kesähommissa olen ollut muun muassa nimismiehenä Mäntsälässä, Zyskowicz nauratti yleisöä.

– Mutta oikeasti, eduskunta on hyvä työyhteisö.

Zyskowicz viittasi Iltalehden kyselyyn, jossa 90 prosenttia vastanneista avustajista sanoi eduskunnan työilmapiiriä joko hyväksi tai erittäin hyväksi.

Hänen mukaansa SDP:n Ville Merinen tarkoitti aikanaan uutena edustajana sosiaali- ja terveysvaliokunnan silloista tulehtunutta tilannetta, kun Merinen puhui sairaasta työyhteisöstä.

– Silloin se varmaan tuntui siltä, mutta se ei ole mitenkään kuvaava käsitys tilanteesta. Jos ajatellaan valiokuntatyötä, joka ei näy ulospäin, niin yleensä valiokunnissa – myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa silloin kun puheenjohtajana ei ole Krista Kiuru – yhteistyö yli puoluerajojen on hyvä. Ei siellä pidetä mitään palopuheita. Ei siellä jarruteta. Ei siellä käännytetä ketään. Ketä varten siellä pidettäisiin palopuheita? Ei siellä ole kameroita ja mediaa paikalla. Siellä yhdessä viedään asioita eteenpäin. Oppositio joskus sanoo että me ollaan eri mieltä ja me jätetään vastalause, ”hyvä – niin te teette”.

Zyskowicz kertoi saaneensa oikoa asiaa monille vierasryhmille ja muille:

– Eduskunta ei ole sairas työyhteisö. Siellä tehdään hyvää yhteistyötä. Sali ja kyselytunti torstaisin – totta kai ne ovat osin poliittista teatteria, jokainen ymmärtää. Ei se tarkoita, että kansanedustajat ovat riidoissa keskenään.

Uudessa kohussa eli SDP:n häirintäkohussa Zyskowicz harmittelee, että ”erilaiset asiat menevät saman otsikon alle”.

– Se lähti siitä että on seksuaalista häirintää ja ahdistelua, jopa väkivalta mainittiin. Asioita jotka melkein menevät rikoslain alaisuuteen. Ja sitten kun se keskustelu jatkui, tuli tällaisia ilmaisuja että siellä käyttäydytään huonosti ja ollaan epäkohteliaita toisille, jopa huudetaan ja tiuskitaan, Zyskowicz kuvaili.

– No minäkin olen varmaan tiuskinut joskus jollekin siellä… Mutta ovatko nämä nyt sitten samoja asioita? Ja mikä on sellainen tuhannen ihmisen työyhteisö jossa kukaan ei ole koskaan kenellekään tiuskinut?

Veteraaniedustajaa närästävät kommentit kuten ”kunpa eduskunta tulisi 2020-luvulle näissä työelämän asioissa”.

– Uskon että eduskunta on ihan hyvin 2020-luvulla. Nämä tilanteet pitää ottaa vakavasti, ensin mainitut varsinkin (ahdistelu, häirintä). Mutta ei niitä pidä lähteä yleistämään.

Ben Zyskowicz muisteli suuren lehden päätoimittajan jääneen kiinni rattijuopumuksesta ja toisen päätoimittajan jääneen kiinni nuorten opiskelijoiden ahdistelusta.

– Pitäisikö meidän nyt sanoa, että kunpa nuo toimitukset tulisivat 2020-luvulle työyhteisöinä… Että, toivottavasti ei nyt lähdetä yleistämään. Se on hyvä työyhteisö, ja kansanedustajat ja avustajat tekevät tosi tärkeää ja hyvää työtä, hän vertaili.

Zyskowicz sai aivoinfarktin heinäkuun lopussa. Lapista etelään kulkeneen kokoomuskiertueen Uusimaa-osuus oli hänen ensimmäisiä politiikan tilaisuuksiaan sen jälkeen.

– On tosiaan mukavaa olla takaisin rivissä. En ehkä ihan entiselläni, mutta kuitenkin edelleen työkykyisenä tai mukana. Tämä että voi olla tilaisuuksissa ja tavata ihmisiä, puhua ja kuunnella, tämä on tosi tärkeä osa kansanedustajan työtä, Ben Zyskowicz sanoo.