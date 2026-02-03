Nyt puhuu SDP:n Ville Merinen: Olen erittäin nolona puolueestani

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen on haastateltavana alla näkyvässä Sijoituskästi-podcastin jaksossa. Merinen käynnisti eduskunnan häirintäkohun haastattelullaan Ylen Vallan algoritmi -ohjelmassa.

Sen jälkeen julki ovat tulleet viiden SDP:n kansanedustajan väitetyn häirinnän tapaukset. Ville Merinen kertoo podcastissa, että häneen on ottanut yhteyttä häirintäasioissa noin 30 kansanedustajan avustajaa vuosilta 2019-2026.

Julkisuudessa tapaukset ovat hänen mielestään puoluejakauman osalta ”aika realistisessa asennossa tällä hetkellä”.

– Erittäin nolona mä olen henkilökohtaisesti kokenut sen, että me (SDP) ollaan työväenliike, ja sitä (häirintää) on meilläkin. Meidän puolueen ydin on puolustaa työntekijöitä, ja me ei pystytä suojelemaan meidän omia ryhmäkanslian työntekijöitä, Ville Merinen sanoo.

– Se on h—— nolo juttu.

Hän myöntää kysyttäessä, että arvot ovat ristiriidassa ”aika pahasti”. Merinen sanoo tuntevansa ”ihan sikana epämukavuutta” jo puhuessaan asiasta.

– Mun tekisi mieli riehua tuosta ihan h—— enemmän. Olen joutunut pidättämään itseäni ihan tosi paljon, Ville Merinen kuvailee.

Hän toteaa esimerkinomaisesti, että SDP:n ryhmäkansliassa voi olla joku kolmekymppinen nainen, joka ”ei saa tehdä rauhassa töitä”.

– Siitä kumpuaa ihan hirveä ärtymys. Ja peittely on jotenkin ihan tosi sleazya.

– Ihan rehellisesti sanottuna, eihän kaikki asiat ole vielä lähellekään tulleet esille. Muutama juttu mua häiritsee ihan sikana, jos nämä ihmiset pääsee pälkähästä.