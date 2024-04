Kauppa yli 80 neuvostokoneesta – Saako Ukraina varaosia vai hämäysmaaleja?

Kazakstan on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt korvaamaan ilmavoimiensa neuvostoaikaista kalustoa uuden sukupolven hävittäjillä. Korvaajiksi onkin valikoitunut venäläisvalmisteinen neljännen sukupolven Sukhoi SU-30SM-hävittäjä, mutta Kazakstan on huomionarvoisesti ostanut myös länsivalmisteisia Airbusin sotilaskäyttöön tarkoitettuja A400M–kuljetuskoneita maan pyrkiessä tasapainottelemaan idän ja lännen välillä.

Osana tätä modernisaatioprojektia Kazakstanin ilmavoimat huutokauppasivatkin 117 kappaletta 1970- ja 1980-luvilla valmistettuja neuvostoaikaisia sotilaskoneita. Huutokauppailmoituksen mukaan koneet eivät olleet lentokuntoisia ja lentokoneiden rungot olivat niin kuluneita, että niiden modernisointi tai käyttö varaosina on kallista ja hankalaa.

Tästä huolimatta kuitenkin venäläiset lähteet ovat raportoineet, että Yhdysvallat olisi ostanut välikäsien kautta 81 huutokaupatuista koneista. Ostettuihin koneisiin lukeutui tietojen mukaan Mig-27 hävittäjäpommikoneita, MiG-29 taisteluhävittäjiä, ja Su-24 pommikoneita.

On epäselvää, mihin käyttöön ostetut koneita suunnitellaan, mutta oletettavissa on, että koneet tulevat päätymään ennemmin tai myöhemmin Ukrainaan. Mahdollisia käyttötarkoituksia on koneiden käyttö varaosina, tai jopa niiden runkojen muuttaminen hämäysmaaleiksi, joiden käyttö voisi suojella Ukrainan rajallista lentokalustoa.

Merkittävä Venäläinen sotilasaiheisiin keskittyvä sotablogisivusto topwar.ru on kiirehtinyt kieltämään kaupan yllä vellovat huhut, vedoten siihen että Kazakstanin puolustusministeriö on kieltänyt myyneensä koneet Ukrainalle.

Kazakstan ei ole kuitenkaan suostunut kommentoimaan, onko se myynyt koneet Yhdysvalloille tai sen liittolaisille.