Kahden viikon saldona lennokit räjäyttivät 90 tankkia ja panssariajoneuvoa

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa viime viikkojen aikana kymmeniä Venäjän panssariajoneuvoja ja muita kohteita räjähdelennokeilla.

Tähän mennessä käytetyt häirintälaitteet ja muut vastatoimet eivät ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi uutta uhkakuvaa vastaan. Videolinkillä ohjattavien FPV-droonien vuosittaiset tuotantomäärät ovat nousseet jo satoihin tuhansiin.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU esittelee iskuja tuoreessa videokoosteessa. Julkaisulla näkyy, kuinka lennokit iskeytyvät tarkasti kohteeseensa.

Myös taistelupanssarivaunut ovat alttiita iskuille, sillä droonit voidaan ohjata tykkitornin takaosan ja yläpanssarin väliseen kohtaan, jossa suojaus on usein heikkoa. Neuvostovalmisteisten tankkien ammusvarastot räjähtävät usein osumien seurauksena.

Eräässä iskussa droonin kohteena on yksittäinen tarkka-ampuja, joka on asemissa suurehkon asuinrakennuksen parvekkeella. Lennokit tuhosivat myös venäläisjoukkojen poteroita ja suoja-asemia.

SBU:n alaisen yksikön kerrotaan tuhonneen kahden viikon aikana 25 Venäjän panssarivaunua, 65 panssariajoneuvoa, 59 tykistöasetta, 13 ilmatorjuntajärjestelmää, 119 suoja-asemaa ja kahdeksan varastoa. Yli 450 venäläissotilaan arvioidaan kaatuneen tai haavoittuneen iskuissa.

An overview of recent work from SBU unit A. In two weeks time, Russia lost 25 tanks, 65 armoured vehicles, 59 artillery systems, 13 air defense complexes, 119 fortifications, 8 warehouses and over 450 personnel. pic.twitter.com/o7NtpIo3rK

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2024