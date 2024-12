Kaatunut Pohjois-Korean sotilas jätti pysäyttävän päiväkirjan

Ukrainan erikoisjoukot kertoo viestipalvelu X:n tilillään sodassa kaatuneen pohjoiskorealaisen sotilaan päiväkirjasta. Sen kirjoitukset paljastavat Pohjois-Korean lähettäneen Ukrainan sotaan myös eliittijoukkoja Venäjän tueksi.

Kaatuneella pohjoiskorealaisella sotilaalla oli mukanaan väärennetty henkilöllisyystodistus, jonka avulla Venäjä yritti esittää hänen olevan kotoisin Tuvan tasavallasta, Venäjältä. Kirjoituksissa sotilas ilmaisi uskollisuuttaan Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong Unille.

Kaatunut sotilas kertoo päiväkirjaassaan saaneensa ”anteliaalta puolueelta” suojelusta ja olevansa valmis vaikka kuolemaan Pohjois-Korean ja sen johtajan vuoksi.

– Isänmaan puolustaminen on jokaisen kansalaisen pyhä velvollisuus ja korkein tehtävä, sotilas kirjoittaa.

Päiväkirja paljastaa, että kaatunut sotilas oli lähetetty sotaan rangaistuksena. Sotilas ei päiväkirjamerkintöjensä mukaan ole aiemmin ymmärtänyt, mitä hänen onnellisuutensa on maalta vaatinut ja kirjoittaa rangaistuksen olevan mahdollisuus uuteen alkuun.

– Tekemäni synti avasi tien uudelleensyntymään. Liityn tämän operaation etulinjoihin ja uhraan elämäni, päiväkirjassa lukee.

Sotilas kirjoittaa haluavansa näyttää koko maailmalle sen ”rohkeuden ja uhrauksen, jota edustavat Kim Jong Unin mukaan nimetyt Punaiset Erikoisjoukot”.

Ukrainan erikoisjoukot kertoo jatkavansa sotilaan päiväkirjamerkintöjen kääntämistä ja julkaisevansa lisää myöhemmin viestipalvelu X:ssä.

Venäjän rinnalla Ukrainassa taistelleita pohjoiskorealaisia sotilaita on kuollut tällä hetkellä arviolta jo yli 3000.

Diary of KIA North Korean soldier in Kursk Oblast. Part 2 «Live bait”

Ukrainian SOF operators eliminated a North Korean soldier in russia’s Kursk region, discovering his diary. The entries reveal that North Korea sent elite troops to support russia, not ordinary soldiers. 1/9 pic.twitter.com/J3DsLIcv0J

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) December 26, 2024