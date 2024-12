Ukraina: Pohjois-Korean kokonaistappiot on jo yli 3000 miestä

– Saimme tänään myös ylipäällikkö (Oleksander) Syrskyilta raportin rintamalta ja Kurskin operaation alueilta. On olemassa vaara, että Pohjois-Korea lähettää lisäjoukkoja ja varusteita Venäjälle. Meillä on konkreettisia vastauksia. Alustavien tietojen mukaan Kurskin alueella kuolleiden ja haavoittuneiden pohjoiskorealaisten sotilaiden määrä on ylittänyt jo 3 000 miestä, Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantai-iltana Ukrinformin mukaan.

Presidentin mukaan on tärkeää, että maailma ymmärtää, että epävakauden riski Korean niemimaalla, sen lähialueilla tai vesillä kasvaa suhteessa Moskovan ja Pjongjangin yhteistyön lisääntymiseen.

– Nykyaikaisen sodankäynnin kokemuksen siirto ja sotilasteknologioiden leviäminen Venäjältä on maailmanlaajuinen uhka. Maailmalle vakauden palauttamisen kustannukset ovat aina paljon korkeammat kuin kustannukset niiden tehokkaasta painostamisesta, jotka horjuttavat tilannetta ja tuhoavat ihmishenkiä, valtionpäämies sanoi.

Lokakuussa Etelä-Korean tiedustelupalvelu ilmoitti, että Pohjois-Korea oli päättänyt lähettää 12 000 sotilasta tukemaan Venäjän sotaponnisteluja Ukrainaa vastaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti 26. marraskuuta, että Venäjälle on lähetetty ainakin kyseinen määrä pohjoiskorealaisia sotilaita.

Venäjä käyttää heitä hyökkäystehtävissä Kurskin alueella osana merijalkaväen ja laskuvarjojoukkojen kanssa.