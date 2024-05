Järjestöt vetoavat: Hallituksen säädettävä yrityslähestymiskielto

Useat järjestöt peräänkuuluttavat kannanotossaan hallitusta säätämään yrityslähestymiskiellon vastauksena myymälävarkauksien ja häiriökäyttäytymisen lisääntymiseen kaupoissa.

Kannanoton takana on kymmenkunta merkittävää järjestöä, muun muassa Kaupan liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Palvelualojen ammattiliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ja Suomen Yrittäjät.

Järjestöjen mukaan uusi laki tarvitaan erityisesti työ- ja asiointiturvallisuuden takaamiseksi, sillä joukko asiakkaita aiheuttaa toistuvasti vakavan turvallisuusuhan kaupan henkilökunnalle ja samalla asiakkaille.

Poliisille ilmoitetut myymälävarkaudet ja näpistykset ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana 10 prosenttia ja vuodesta 2019 lähtien jopa 26 prosenttia. Kaupan yrityksiin kohdistuvat ryöstöt ovat lisääntyneet samassa ajassa 15 prosenttia.

– Jokainen myymälävarkaustilanne on todellinen uhkatilanne, joka pahimmillaan kärjistyy vakavaksi väkivallaksi, kun teko havaitaan. Jopa 80 prosentilla kiinnijääneistä on jokin vahingoittamisen väline mukanaan, kuten nyrkkirauta, puukko tai jopa käsiase, järjestöjen lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Samaan aikaan myymälän henkilökuntaan kohdistuva epäasiallinen käytös, uhkailu ja häirintä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Kaupan liiton kuluttajakyselyjen mukaan suomalaiset ovat aiempaa useammin törmänneet muiden asiakkaiden häiriköintiin asiakaspalvelutilanteissa. Vuoden 2017 kyselyn mukaan 36 prosenttia suomalaisista oli törmännyt erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa muiden asiakkaiden häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen, ja vuoden 2022 tuloksissa osuus oli kasvanut jo 44 prosenttiin.

Palvelualojen työntekijöiltä vuonna 2023 kysyttäessä 70 prosenttia vastaajista oli kohdannut työssään asiakkaiden taholta häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä viimeisen vuoden aikana. Poliisin tilastoimat järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamistapaukset ovat myös lisääntyneet viime vuosina selvästi.

– Koska työntekijöihin ja muihin asiakkaisiin kohdistuva uhkailu, häirintä ja suoranainen väkivalta piinaavat palvelualoilla hyvin laajasti, on tilanteeseen saatava muutos. Tarvitaan laki yrityslähestymiskiellosta. Sen avulla työnantaja voi nykytilannetta paremmin huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, järjestöt perustelevat tiedotteessa.

– Tällä hetkellä työnantaja ei voi työntekijöitään suojatakseen lähestymiskieltoprosessia aloittaa, vaikka työturvallisuuden varmistaminen on työnantajan lakisääteinen tehtävä. Yhteiskunnan on annettava selvä viesti, että epäasiallisella käyttäytymisellä toisen ihmisen työpaikalla voi olla vakavat seuraukset. Häirintä, uhkailu ja väkivalta työpaikoilla ovat omiaan aiheuttamaan yhteiskunnassa myös laajempaa sisäistä turvattomuuden tunnetta, kannanotossa todetaan.

Järjestöjen mukaan laki yrityslähestymiskiellosta antaisi työnantajalle mahdollisuuden hakea asiakkaalle kiellon tulla asiointitilaan, jos tämä käyttäytyy uhkaavasti ja vaarantaa työntekijöiden ja/tai asiakkaiden turvallisuuden.

– Laajan perusoikeudellisen tarkastelunkaan näkökulmasta yrityslähestymiskiellolle ei Suomessa ole esteitä. Tähän päätyivät johtavat oikeustieteen asiantuntijat Liikelähestymiskielto-selvityksessään. On siis mahdollista tehdä pääosin samankaltainen laki, joka Ruotsissa on ollut käytössä jo yli kolme vuotta. Laki, joka on toiminut myös käytännössä.

Liikelähestymiskielto-selvityksessä tarkasteltiin paitsi perustuslaillisia edellytyksiä ja useita perusoikeudellisia näkökulmia myös mahdollisen lain keskeisiä elementtejä pykälätasolla. Pohjaa lainsäädäntötyölle on siis jo luotu.

– Yritykset ja työntekijät tarvitsevat turvakseen nykyistä järeämpiä työkaluja mahdollisimman pian, järjestöt perustelevat.