Iranin sota voi avata Kiinalle tilaisuuden hyökätä Taiwaniin

Yhdysvaltojen mahdollinen pitkä sota Irania vastaan voi lisätä Kiinan halua hyökätä Taiwanin kimppuun, arvioi entinen diplomaatti ja merijalkaväen eversti Grant Newsham.

Hänen mukaansa Pekingissä seurataan tarkasti, sitoutuuko Valkoinen talo pitkäksi aikaa Lähi-idän konfliktiin ja kuluttaako se samalla sotilaallisia voimavarojaan.

Jos sota Irania vastaan kestää kuukausia ja Yhdysvallat näyttää juuttuvan konfliktiin, saattaa Kiinan presidentti Xi Jinping päättää, että hetki on otollinen sotatoimiin Taiwania vastaan. Xi on toistuvasti sanonut Taiwanin yhdistämisen Kiinaan olevan “väistämätöntä”.

Grant Newshamin mukaan Kiina voi arvioida, ettei Yhdysvallat pystyisi keskittämään riittävästi voimaa Taiwanin puolustamiseen, jos se olisi samaan aikaan sidottu muihin konflikteihin. Rajalliset ohjus- ja tykistökranaattien varastot ovat kuluneet viime vuosina Ukrainan sodan ja Lähi-idän konfliktien seurauksena.

– Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi viime vuonna, että Kiina on tyytyväinen Amerikan toimiin Ukrainassa. Se kuluttaa Yhdysvaltain asevarastoja ja sitoo poliittisen huomion pois Aasiasta ja Taiwanista, Newsham kirjoittaa Asia Timesissa.

Meneillään oleva Epic Fury -operaatio kuluttaa yhä enemmän voimavaroja, joita tarvittaisiin mahdollisessa konfliktissa Tyynellämerellä. Newshamin mukaan Yhdysvaltojen liittolaiset Aasiassa eivät pystyisi yksin vastaamaan Taiwanin saartoon tai maihinnousuun.

Japanin asevoimia vahvistetaan, mutta maa ei ole vielä valmis suureen sotaan. Etelä-Korea keskittyy pääasiassa Pohjois-Koreaan luomaan uhkaan.

Operaatio Taiwanissa ei olisi Kiinalle riskitön. Epäonnistumisen seuraukset voisivat olla vakavia kommunistipuolueen valta-asemalle.

– Toimet Taiwania vastaan olisivat Xin osalta nopanheittoa. Jos menestystä ei tule, hintalappuna olisi hänen asemansa, poliittinen perintönsä ja ehkä muukin. Kiinan kommunistipuolue ei sallisi tällaista epäonnistumista, ex-diplomaatti arvioi.

Vaikka Kiina miehittäisikin Taiwanin, se todennäköisesti johtaisi maan laajaan kansainväliseen eristämiseen. Newshamin mukaan Kiinan päätökseen vaikuttaa keskeisesti se, miten Iranin konflikti päättyy.

Jos Yhdysvallat ja sen liittolaiset voittavat nopeasti ja Iranin hallinto vaihtuu, Kiina saattaa pysyä varovaisena. Pitkittynyt ja kuluttava sota voisi sen sijaan luoda tilanteen, jossa Xi Jinping katsoo tilaisuuden otolliseksi.

– Ehkä Xi päättää silloin, että on oikea hetki toimia Taiwania vastaan. Ja jos Yhdysvaltojen apu näyttää epävarmalta tai rajoitetulta, Taiwan saattaa jopa luovuttaa, Newsham sanoo.

