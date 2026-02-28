Maihinnousu Taiwaniin pysäyttäisi teollisuuden USA:ssa

Kiinan asevoimien on varoitettu valmistautuvan Taiwanin haltuunottoon mahdollisesti jo ensi vuoden puolella.
Presidentti Xi Jinping on koventanut retoriikkaansa saarivaltiota kohtaan ja vakuuttanut Kiinan yhdistymisen olevan väistämätöntä. Pekingin näkökulmasta Taiwan on ainoastaan kapinallismaakunta.
Maihinnousu tai Kiinan laivaston ylläpitämä saarto aiheuttaisi asiantuntijoiden mukaan katastrofaalisia seurauksia maailmantaloudelle. Saarella valmistetaan tällä hetkellä 90 prosenttia edistyneimmistä mikropiireistä, joita tarvitaan muun muassa älypuhelimissa, autoissa ja tekoäly-yhtiöiden datakeskuksissa.
Vuonna 2022 laaditussa raportissa arvioitiin, että hyökkäys johtaisi suurimpaan talouskriisiin 1930-luvun laman jälkeen. Yhdysvaltain bruttokansantuote romahtaisi 11 prosenttia ja Kiinan 16 prosenttia.
Yhdysvaltain teknologiateollisuuden varastot riittäisivät vain muutamaksi kuukaudeksi ennen niiden liiketoiminnan loppua. Yhdysvalloissa sekä presidentti Joe Bidenin että Donald Trumpin hallinnot ovat tiedostaneet Taiwaniin liittyvät riskit ja yrittäneet lisätä kotimaista tuotantoa.
Valtiovarainministeri Scott Bessent nosti aiheen esille tammikuussa pidetyssä maailman talousfoorumissa Davosissa.
– Jos se saari joutuisi saarretuksi ja sen tuotantokapasiteetti tuhoutuisi, niin seurauksena olisi taloudellinen maailmanloppu, ministeri sanoi.
New York Timesin mukaan Valkoinen talo on toistuvasti varoittanut Applen, AMD:n ja muiden teknologia-alan yhtiöiden johtoa Taiwaniin liittyvistä riskeistä. Yritykset eivät ole silti halunneet siirtää tuotantoaan kilpailusyistä.
Bidenin hallinto pyrki vauhdittamaan Yhdysvaltain omaa tuotantoa tukien kautta, ja Trumpin kaudella tähän pyritään tariffiuhkauksilla.
Yhdysvaltoihin rakennettaviin puolijohdetehtaisiin käytetään lähivuosien aikana noin 170 miljardia euroa, mikä lisäisi mikropiirien tuotantoa 50 prosentilla. Vuonna 2030 maan globaali tuotanto-osuus olisi silti vain noin kymmenen prosenttia eli samalla tasolla kuin vuonna 2020.
Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnick on painostanut teknologia-alan yhtiöitä hankkimaan aiempaa suuremman osan puolijohteistaan amerikkalaisista tehtaista. Hän sanoi viime syksynä pidetyssä tapaamisessa, että yritysten olisi ostettava 50 prosenttia puolijohteista Yhdysvalloista tai maksettava sadan prosentin tariffimaksut.
Valkoinen talo suostutteli lisäksi taiwanilaisen TSMC-yhtiön rakentamaan ainakin viisi uutta tuotantolaitosta Arizonan osavaltioon ja sijoittamaan yli sata miljardia dollaria Yhdysvalloissa tapahtuvaan tuotantoon.