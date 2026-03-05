Israel ja USA murskaavat Iranin ohjuslavetteja – sodan lopputulos silti auki

Strategisen voiton saavuttamisen vaikeus ei millään tavalla vähennä Yhdysvaltojen ja Israelin tähän mennessä saavuttamaa huomattavaa operatiivista menestystä sotilasoperaatiossa Irania vastaan, toteaa Oslon yliopiston ohjuksiin erikoistunut asiantuntija Fabian Hoffmann.

Hänen mielestään tässä vaiheessa nämä kaksi asiaa –operatiivinen ja strateginen puoli – voi pitää paikkansa samaan aikaan.

– 1. Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iranin ohjuslavetteja vastaan ​​on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi, ja Iranin kyky laukaista ballistisia ohjuksia ja pitkän kantaman drooneja on heikentynyt rajusti, minkä vuoksi Iran voi nyt suorittaa vain pienimuotoisia ja koordinoimattomia iskuja, Hoffmann toteaa X-palvelussa.

– 2. On edelleen epäselvää, miten Yhdysvallat ja Israel kääntävät operatiivisen menestyksensä toivottavaksi ja kestäväksi poliittiseksi tulokseksi.

Nykyaikainen ISR-tiedonkeruu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) yhdistettynä täsmäaseisiin ja -ammuksiin on tehnyt ohjuslavettien paikantamisesta ja tuhoamisesta paljon helpompaa kuin yli 30 vuotta sitten, toteaa avoimeen dataan perustuvan tutkimusprojekti Oryxin sotilasanalyytikko Jakub Janovsky.

– Huipputason ilmavoimat – eli ei Venäjä – ovat itse asiassa todella pelottavia ja voivat aiheuttaa nopeasti valtavaa vahinkoa, Janovsky sanoo X-palvelussa.

Israelin asevoimien ilmaiskujen kerrotaan tuhonneen viime päivien aikana kymmeniä Iranin ballististen ohjusten lavetteja ja ilmapuolustusjärjestelmiä Keski- ja Länsi-Iranissa.

