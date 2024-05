Hyökkääjän uusi viritys rintamalla: Haupitseja suojataan tukeilla

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee kiinnittää huomiota viestipalvelu X:ssä Venäjän improvisoiduilla suojilla varustettuihin panssarihaupitseihin Ukrainan rintamalla.

Venäjän puolustusministeriön omistama Zvezda-julkaisu on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), jolla Msta-S-panssarihaupitsin torni on ympäröity edestä, sivuilta ja takaa tukeista valmistetulla suojarakenteella. Lisäksi katon suojaksi on rakennettu metallinen kehikko suojaverkolla.

Rakennelman on tarkoitus suojata haupitsia ukrainalaisten FPV-räjähdelennokkeja ja erilaisia ammuksia pudottavia lennokkeja vastaan.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt paljon videoita myös Venäjän kilpikonna- tai hirviötankkeina tunnetuista rakennelmista Itä-Ukrainan taistelukentillä. Vaunut muistuttavat peltihökkeleitä, koska ne on ympäröity päältä, sivuilta ja takaa esimerkiksi aaltopellistä valmistetuilla suojarakenteilla. Niiden päälle on tavallisesti kiinnitetty elektronisen sodankäynnin laitteita.

Osa asiantuntijoista katsoo, että tämä on looginen ratkaisu, jolla sopeudutaan rintaman oloihin. Ukraina käyttää paljon lennokkeja, koska panssarintorjunta-aseista ja tykistönammuksista on suuri pula. Venäläisten viritysten sanotaan olevan yllättävän tehokkaita suojia lennokkeja vastaan.