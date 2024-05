Hyökkääjä kärsii valtavia kalustotappioita idässä – ”jatkuvia hyökkäyksiä”

Ukrainalainen sotilas kertoo Venäjän joukkojen rajuista hyökkäyksistä Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

– Ystäväni Andrii 58. prikaatista kertoi minulle, että venäläiset hyökkäävät jatkuvasti heidän asemiaan vastaan Vuhledarin lähellä, nimimerkillä Kriegsforscher kirjoittava sotilas toteaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa hyökkääjän 5. panssarivaunuprikaati, 37. moottoroitu prikaati ja 40. merijalkaväenprikaati hyökkäävät ja menettävät paljon panssaroituja ajoneuvoja.

Kriegsforscher on jakanut tilillään useita kuvia (jutun alla) viime aikoina tuhoutuneesta, vaurioituneesta tai hylätystä venäläiskalustosta pelkästään Vuhledarin suunnalla:

– neljä BTR-82 rynnäkköpanssariajoneuvoa

– yksitoista BMP-1-rynnäkköpanssarivaunua

– yksi BMP-2-rynnäkköpanssarivaunu

– kolme MT-LB-kuljetuspanssarivaunua

– kaksi T-80BV-taistelupanssarivaunua

– kaksi T-62M-taistelupanssarivaunua

– neljä T-72B3-taistelupanssarivaunua

Venäjällä kerrotaan olevan tällä hetkellä useita taktisia etenemisvaihtoehtoja. Otsheretynen valtauksen jälkeen yksi mahdollisuus on edetä länteen kohti Pokrovskin kaupunkia. Hyökkääjän joukot voivat suunnata myös pohjoiseen.

Toistaiseksi Ukraina pitää pintansa Donetskin alueella sijaitsevassa Tšasiv Jarissa, mutta puolustus on koetuksella. Mikäli Venäjä onnistuu valloittamaan alueen, voi se samanaikaisesti edetä myös etelästä. Venäläiset ovat saavuttaneet kaupungin itäosan, ja taistelu jatkuu alueella aggressiivisena.

Tšasiv Jarin saartaminen tarjoaisi Venäjälle mahdollisuuden päästä lähellä oleviin tärkeisiin kaupunkeihin eli Kostjantynivkaan, Kramatorskiin ja Slovjanskiin.

Nimekäs brittiläinen strategian ja sotahistorian asiantuntija, professori Phillips O’Brien kuitenkin katsoo, että Ukrainan puolustuslinjat eivät ole romahtamassa synkästä uutisoinnista huolimatta.

– Meidän on muistettava, että Venäjän merkittävästä ylivoimasta (sotilaiden ja aseistuksen saralla) sekä Ukrainan ammuspulasta huolimatta rintamalinjat eivät ole muuttuneet merkittävästi, hän huomauttaa.

Venäjä on edennyt viimeisen neljän kuukauden aikana enimmillään vain viiden kilometrin verran vallaten Avdijivkan ja Otsheretynen Donetskin alueella Ukrainan kärsiessä pahasta ammuspulasta.

Professorin mukaan sotaa tarkastellessa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka paljon rintamalinjat ovat liikkuneet suhteessa kärsittyihin tappioihin. Venäjä menetti 17 000 miestä pelkästään vallatessaan Avdijivkan, ja hyökkääjä on kärsinyt alkuvuodesta noin tuhannen miehen tappiot päivässä.

Ukrainan mukaan noin 475 300 vihollisen sotilasta on kuollut tai haavoittunut sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022. Maan pääesikunnan mukaan listaan lisättiin sunnuntaina 1 040 miestä.

Pääesikunta kertoo myös muun muassa viidestä sunnuntaina tuhotusta panssarivaunusta, 34 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 59 muusta sotilasajoneuvosta ja 38 erilaisesta tykistöaseesta.

