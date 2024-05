Konkaripoliitikko ihmettelee: Kukaan ei uskalla puhua Brexitistä

Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti viime viikolla parlamenttivaalien ajankohdaksi heinäkuun 4. päivän. Yllätyspäätöksen jälkeen puolueet aloittivat vaalikampanjansa välittömästi.

Varovaisena poliitikkona tunnettu Sunak olisi voinut venyttää vaalien ajankohtaa tammikuuhun 2025 asti. Hän ilmeisesti tuli siihen johtopäätökseen, että varhainen ajankohta voisi tarjota konservatiiveille mahdollisuuden voittaa ennakko-odotukset.

Tuoreimman gallup-keskiarvon mukaan opposition työväenpuoluetta äänestäisi 45 prosenttia, konservatiiveja 23 prosenttia, Reform UK -puoluetta 11 prosenttia ja liberaalidemokraatteja yhdeksän prosenttia äänestäjistä.

Konservatiivien parlamenttiedustajana vuosina 1966–2001 toiminut Michael Heseltine pitää hämmästyttävänä, että suuret puolueet eivät uskalla puhua Britannian lähihistorian merkittävimmästä päätöksestä eli EU-erosta ja sen vaikutuksista. Heseltine toimi varapääministerinä John Majorin hallituksessa 1990-luvun puolivälissä.

Huhtikuussa toteutetun mielipidekyselyn perusteella 55 prosenttia briteistä pitää Brexitiä virheenä ja vain 31 prosenttia oikeana päätöksenä. Asetelma on pysynyt samankaltaisena vuodesta 2021 lähtien.

– Olen kuunnellut Rishi Sunakin ja Keir Starmerin vaalikampanjan avauspuheenvuorot. Valitettavasti nyt on alkanut modernin aikakauden epärehellisin vaalikampanja, Michael Heseltine sanoo Sky Newsin haastattelussa.

– Pääpuolueilla on yksi pakkomielle: sulkea pois todellinen väittely Brexitistä. Maan taloudesta, puolustuksesta, maahanmuutosta tai ympäristöstä ei voi järjestää aitoa keskustelua ilman Brexitiä, Heseltine jatkoi.

Hän huomauttaa Britannian eristäneen itsensä suurimmasta markkina-alueestaan ja tärkeimmistä liittolaisistaan.

– Tämä kriisi on kaiken taustalla. Vaikka mielipideilmasto on muuttunut ja nuorempi sukupolvi on turhautunut, niin suuret puolueet luulevat voivansa kampanjoida kuuden viikon ajan ilman että sanovat mitään Brexitistä, Michael Heseltine ihmettelee.

Surprise 🇬🇧 election called. Big gamble. Will the parties dare to confront disaster that Brexit was and is? How to handle the consequences will be a huge issues in the years to come. pic.twitter.com/AVS9zOLs1z

— Carl Bildt (@carlbildt) May 22, 2024