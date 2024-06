Huippupoliitikko: Venäjä on sodassa Euroopan unionia vastaan

– On tunnustettava, että Venäjä ei ole sodassa vain Ukrainaa vastaan, vaan myös koko Euroopan unionia, eurooppalaisia arvoja, vapautta ja yhtenäisyyttä vastaan, sanoo Saksan liittopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann Ukrinformin mukaan.

Hän on Liberaalien ja demokraattien liiton (ALDE) listajohtaja europarlamenttivaaleissa.

– Meidän on selitettävä se ihmisille, että se (sota) ei ole vain lyhyt hetki ja hetken kuluttua kaikki ovat onnellisia ja Ukrainan sota kuuluu menneisyyteen, Strack-Zimmermann totesi.

Hänen mukaansa ”tämä on hetki, jolloin meidän on opittava, ettei meillä ole aikaa pitkiin keskusteluihin suojellaksemme unioniamme”.

– Meillä on vain yksi tapa suojella Euroopan unionia – yhdessä. Kysymys ei ole kahdenvälisyydestä, vaan yhdessä pysymisestä, yhdessä tekemisestä. Ja parasta olisi, että luomme Euroopan unionin puolustukselle ja turvallisuudelle. Meidän on tehtävä se.

Strack-Zimmermann sanoi olevansa optimistinen, mutta ei naiivi.

– Meidän täytyy selittää se (ihmisille), meidän on puhuttava siitä. Ja meillä ei ole paljon aikaa tehdä sitä. On mentävä erittäin nopeasti eteenpäin ja vaalien jälkeen meidän on aloitettava heti, Strack-Zimmermann totesi.

Hän lisäsi, että Venäjä pyrkii varmistamaan, että EU ei toimi yhtenäisenä. Liittopäivillä myönnetään, että jotkin maat, kuten Unkari, ovat ”ehdottomasti lähellä (Vladimir) Putinia eivätkä tarpeeksi lähellä Eurooppaa”, mikä on ongelma.

– Venäjä yrittää tuhota tämän EU:n ja kylvää epäilyksiä ja tuhoisia ideoita ihmisten mieliin, Strack-Zimmermann sanoi.