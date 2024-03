”He juoksevat heti pakoon” – Ruotsin tankit murtavat asemia etulinjassa

Ukrainalaiset sotilaat ovat kehuneet Ruotsin toimittamaa kalustoa ja arvioineet sen tukeneen maan puolustustaistelua. Eräs sotilas sanoi aiemmassa haastattelussa, että modernien CV90-rynnäkkövaunujen ja neuvostovalmisteisten BMP-1-vaunujen välinen ero on kuin yöllä ja päivällä.

Stridsvagn 122 -taistelupanssarivaunujen sanottiin sopineen hyvin myös Ukrainan talviolosuhteisiin. Niiden päätykkiä kuvailtiin erityisen tarkaksi, minkä lisäksi ruotsalaisvaunut ovat vahvasti suojattuja.

Ruotsi on tukenut Ukrainaa sodan aikana jo yli kolmella miljardilla eurolla. Tähän mennessä suurimmasta apupaketista ilmoitettiin helmikuun lopulla.

Ukrainan valtiollinen United24-media esittelee tuoreella videollaan Strv 122 -vaunujen käyttöä rintamalla. Niitä verrataan amerikkalaisiin Abrams- ja brittiläisiin Challenger 2 -taistelupanssarivaunuihin.

Panssarivaunuja on rintamakäytössä kymmenen kappaletta. Kyseessä on Leopard 2A5 -panssarivaunun paranneltu versio, jota on valmistettu lisenssillä Ruotsissa. Muutoksia on vaunun rungossa ja tulenjohtojärjestelmässä. Panssarointia on vahvistettu, ja tankkiin on lisätty ranskalainen GALAX-savunheitin.

Ukrainalaismedian mukaan ruotsalaisvaunut ovat tehneet ”massiivisen määrän” töitä taistelukentällä. Miehistön jäsenet kävivät läpi viime vuonna Ruotsissa pikakurssin kaluston käyttöön. Puolentoista vuoden koulutus tiivistettiin kahteen kuukauteen.

Vaunun lataaja Andrii sanoo vaunun soveltuvan läpimurtoihin.

– Lähestymme vihollista 400 metrin päähän. He juoksevat pakoon heti kun näkevät meidät, Andrii sanoo.

Hän kertoo panssarivaunun joutuneen venäläisten tulituksen kohteeksi Donetskin alueella.

– Etupanssariin osui kaksi kertaa, ja selvisimme, sotilas toteaa.

Kuuden kuukauden rintamakäytön aikana miehistö on oppinut vähentämään räjähdelennokkien ja miinojen muodostamaa uhkaa.

Stridsvagn -panssarivaunut ovat hiljattain olleet mukana ensimmäistä kertaa suorissa taisteluissa venäläistankkeja vastaan. Tämän arvioidaan kuvastavan sitä, kuinka aggressiivisesti venäläisjoukot jatkavat hyökkäyksiään eri puolilla rintamaa.

Videon lopulla Andrii välittää terveisensä ruotsalaisille kouluttajilleen ja kertoo ukrainalaisten arvostavan maan antamaa tukea.