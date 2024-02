Ruotsilta sotilasapua Ukrainalle yli 600 miljoonan euron arvosta

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson julkisti tiistaina Tukholmassa maan tähän mennessä suurimman avustuspaketin Ukrainalle.

Tämä nostaa Ruotsin Ukrainalle antaman sotilaallisen avun kokonaisarvon Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta 30 miljardiin Ruotsin kruunuun eli lähes kolmeen miljardiin euroon.

Apu sisältää kymmenen CB 90 -taisteluvenettä, 20 muuta venettä ja vedenalaisia aseita, Jonson sanoi.

Ukraina saa myös kaipaamiaan tykistökranaatteja noin 200 miljoonan euron arvosta, RBS 70 -kannettavia olkapääohjuksia, panssarintorjuntaohjuksia, Carl Gustaf -kranaatinheittimiä, käsikranaatteja ja lääkintätarvikkeita.

