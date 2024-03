Hamasin taistelijat tulittivat teho-osastolta

Israelin asevoimat aloitti hiljattain laajan operaation Gazassa sijaitsevan al-Shifan sairaalan alueella.

Terroristijärjestö Hamasin taistelijat oli karkotettu jo aiemmin laitoksen ympäriltä ja sen alle rakennetusta tunneliverkostosta. Israelin asevoimien (IDF) mukaan Hamas olisi yrittänyt koota rivejään uudelleen al-Shifassa.

IDF on julkaissut videoita vangittujen palestiinalaistaistelijoiden kuulusteluista. Mukana on myös Islamilainen Jihad -järjestön jäseniä. Times of Israel -lehden mukaan vangit myöntävät, että al-Shifan sairaala-aluetta käytettiin sotilasoperaatioiden tukikohtana.

Eräs taistelija sanoo, että sairaalat ja koulut ovat hyödyllisiä suojapaikkoja. Hän oli asunut al-Shifassa kolmen kuukauden ajan.

– Varsinaista päämajaa ei ole. Niitä on kaikissa rakennuksissa, ne on hajautettu kaikkialle, Islamilainen Jihad -järjestön ohjustuotannossa vuodesta 2012 työskennellyt mies sanoo.

Häneltä kysytään, miten taistelijat pystyvät kulkemaan sairaala-alueella niin vapaasti.

– Saatat nähdä jonkun, joka ei näytä sairaanhoitajalta, mutta hän kävelee ympäriinsä sairaanhoitajan vaatteissa, palestiinalaismies sanoo.

Toinen mies arvioi, että sairaalan alueelle oli sijoitettu 600–1 000 Hamasin taistelijaa. Israelin mukaan sen sotilaita tulitettiin aiemmin muun muassa teho-osastolta käsin.

Kuulustelussa taistelija sanoo, että Islamilaisen Jihadin päämaja oli sijoitettu synnytysosastolle.