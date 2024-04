Ukraina keksi ovelan tempun: Näin hyökkääjät pysäytetään lennokkien armoille

Ukrainan sotaa ahkerasti kommentoiva FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla), jolla Ukrainan asevoimien dronet pudottavat kavioansoja tielle.

Kavioansa on usean rautapiikin muodostama kimppu, jonka piikeistä aina yksi jää pystyyn.

Venäläislähteet kertovat sosiaalisessa mediassa, kuinka ukrainalaiset käyttävät kavioansoja teillä vahingoittaakseen venäläisten ajoneuvojen renkaita.

– Kun ajoneuvot pysähtyvät, niitä vastaan isketään tykistöllä tai FPV-räjähdelennokeilla, Lee kertoo.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet massiivisesti varsinkin räjähdelennokkien käyttöä rintamalla.

FPV-räjähdelennokit ohjataan kohteeseensa videolinkin välityksellä. Etulinjaan sijoitettujen sotilaiden määrää kerrotaan vähennetyn itsemurhalennokkien luoman uhkan vuoksi. Niillä voi tuhota jopa panssarivaunuja.

