Hamas saattoi netota huomattavat voitot hyökkäyksellä

Terroristijärjestö Hamas on saattanut tehdä huomattavat taloudelliset voitot myymällä lyhyeksi israelilaisyhtiöiden osakkeita ennen lokakuun 7. päivänä alkanutta hyökkäystä, paljastaa yhdysvaltalaistutkijoiden tekemä tutkimus, josta uutisoi muun muassa israelilaislehti The Times of Israel.

Tutkimuksen mukaan Hamas hyödynsi tietoa tulevasta hyökkäyksestä shorttaamalla eli myymällä lyhyeksi israelilaisten yhtiöiden osakkeita juuri ennen hyökkäystä.

Lyhyeksi myynnissä sijoittaja lainaa tietyn yhtiön osakkeet välittäjältä ja myy ne markkinoille. Sijoittaja toivoo osakkeiden laskevan, jotta voi ostaa ne takaisin halvempaan hintaan.

Tutkijoiden mukaan hyökkäyksen ennakoineet sijoittajat ovat voineet netota jopa miljardeja dollareita.

– Dokumentoimme merkittävän ja epätavallisen piikin israelilaisyhtiöiden pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) lyhyeksi myynnissä juuri ennen lokakuun 7. päivän hyökkäystä, tutkimuksessa todetaan israelilaislehden mukaan.

Tutkijoiden mukaan ennen hyökkäystä tapahtunut huomattava piikki lyhyeksi myynnissä on paljon suurempi kuin esimerkiksi finanssikriisin, vuoden 2014 Israelin-Gazan-sodan ja koronapandemian aikaiset lyhyeksi myyntien määrät.

– Samalla tunnistimme, että kymmenien israelilaisyhtiöiden lyhyeksi myynnit kasvoivat merkittävästi Tel Avivin pörssissä, tutkijat huomauttavat.

Israelilaislehden siteeraamassa tutkimuksessa mainitaan pelkästään yhdestä israelilaisyhtiöstä, jonka 4,4 miljoonaa osaketta myytiin lyhyeksi syyskuun 14. ja lokakuun 5. päivän välillä. Osakkeiden shorttaus tuotti tässä tapauksessa 740 miljoonan dollarin voiton.

Tutkimus on julkaistu SSRN-aikakauslehdessä ja sen ovat tehneet New Yorkin ja Columbian yliopistojen oikeustieteiden tutkijat.