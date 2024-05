Alexander Stubb tuomitsee Robert Ficoon kohdistuneen hyökkäyksen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo tuomitsevansa jyrkästi Slovakian pääministeri Robert Ficoon kohdistuneen hyökkäykseen.

– Jokainen isku vaaleilla valittua poliitikkoa vastaan on isku demokratiaa vastaan. Ajatukseni ovat Robert Ficon, hänen läheistensä sekä slovakialaisten luona, Stubb totesi X-viestissään.

Salamurhayrityksen kohteeksi joutuneen Ficon tilaa kuvaillaan hengenvaaralliseksi. Häntä kohti ammuttiin useampi luoti Handlovan kaupungissa Slovakiassa. Epäilty tekijä otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

I condemn the attack on the Slovakian Prime Minister Fico in the strongest terms. Any attack against an elected politician is an attack against democracy. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones and the people of Slovakia.

