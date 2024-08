Halpakauppa Temun 44-vuotias perustaja on nyt Kiinan rikkain

Halpanettikauppa Temun ja Pindoduon omistaja Colin Huang on nyt Kiinan rikkain mies. Asia käy ilmi Forbes-lehden varallisuuslistauksesta. Siitä on kertonut myös Bloomberg. Huangin omaisuus on noin 48,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Hän on ohittanut viime vuonna Kiinan rikkaimman miehen titteliä hallussaan pitäneen, pullovedellä rikastuneen Zhong Shanshanin noin kahdella miljardilla dollarilla.

44-vuotias Colin Huang on taustoiltaan tietoliikenneinsinööri ja koodari, joka aloitti työuransa työskentelemällä Googlella vuosina 2004–2007. Vuonna 200y hän perusti nettikauppa Okun, jonka möi kolme vuotta myöhemmin runsaan kahden miljoonan dollarin hintaan.

Vuonna 2015 Huang perusti Pindoduon, joka on syksyllä 2022 Yhdysvalloissa lanseeratun Temun sisaryhtiö. Ne molemmat omistaa PDD Holdings- taustayhtiö. Pindoduo listautumisen aikaan vuonna 2018 arvioitiin, että Huangin 47 prosentin omistusuuden arvo oli noin 14 miljardia dollaria.

Pindoduon sovelluksen Google poisti sovelluskaupastaan, talvella 2023, koska tästä Kiinassa suositusta verkkokauppasovelluksesta löytyi haittaohjelma. Tämän jälkeen myös Temu päivitti sovellustaan ja poisti sieltä samoja sovelluspakettitiedostoja (APK) kuin mitä Pindoduossa oli käytössä.

Temua on monesti syytetty kaikenlaisesta markkinahäiriköinnistä ja epäeettisestä toiminnasta. Se käyttää hyväkseen kuluttajia manipuloivia ominaisuuksia, joiden johdosta asiakas tulee kuluttaneeksi enemmän. Kilpaileva kiinalainen halpakauppa Shein on haastanut Temun oikeuteen koska Sheinin mukaan Temu palkkasi Tiktok-käyttäjiä mustamaalaamaan itseään.

Temu oli kuluvalla viikolla Similarwebin tilastojen mukaan Suomen toiseksi ladatuin ilmainen älypuhelinsovellus.

