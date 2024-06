Temu haastettiin oikeuteen: Onko sen sovellukseen piilotettu vakoiluohjelma?

Yhdysvalloissa Arkansasin osavaltion pääsyyttäjä on haastanut kiinalaisen shoppailusovelluksen omistajayhtiön oikeuteen.

Syyttäjä viittaa syytteessä yksittäisen yhdysvaltalaistoimijan kirjoittamaan raporttiin. Se osoittaa, miten häijysti Temun sovellus vaatii rajoittamattomia käyttöoikeuksia esimerkiksi kameraan, sijaintiin, tekstiviesteihin, yhteystietoihin ja kaikkeen muuhun puhelimessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Kun Temu on asennettu ja sille on annettu käyttöoikeuksia, se on suunniteltu siten että se voi muuttaa saamiaan käyttöoikeuksia omia päin – ilman että puhelimen omistaja huomaa. Väitetysti Temu voisi näin ohittaa myös älypuhelimessa olevat käyttöjärjestelmätason suojaukset.

Oikeusjutusta kertovan Ars Technican mukaan Arkansasin osavaltio syyttää nyt Temun omistajayhtiö PDD Holdinginsia Arkansasin kansalaisten tietojen luovuttamisesta Kiinan valtiolle. PDD on toki perustettu Kiinassa, mutta muutti tietosuojahuolien vuoksi pääkonttorinsa Irlantiin.

Arkansasin syytteessä lainataan viime syksynä julkaistua raporttia, jonka laatija kutsuu Temun sovellusta vakoiluohjelmaksi. Raportin laatija on tutkinut Temun Andoid- ja IOS-käyttöjärjestelmille tarkoitettuja sovelluksia yleisillä sovellusturvallisuuden selvittämiseen tarkoitetuilla työkaluilla ja saanut tuloksia, joita pitää hälyttävinä.

Sovellusten rakenne on hyvin monimutkainen, kirjoittajan mukaan ehkä tarkoituksella, ja teknisessä tiedonsiirron turvaamisessa on puutteita. Kirjoittaja antaa ymmärtää, että sovellus itsessään on vakoilu- tai haittaohjelma tai sitten sen sisälle on syötetty haittakoodia sisältävä toinen ohjelmisto.

Raportin uskottavuutta ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Tiedossa kuitenkin on, että PDD Holdings -yhtiön valmistama toinen sovellus, Pindoduo, poistettiin Googlen sovelluskaupasta maaliskuussa 2023. Google reagoi sen jälkeen, kun tästä Kiinassa suositusta verkkokauppasovelluksesta löytyi haittaohjelma. Tämän jälkeen myös Temu päivitti sovellustaan ja poisti sieltä samoja sovelluspakettitiedostoja (APK) kuin mitä Pindoduossa oli käytössä.

Ars Technica tavoitti Temun edustajat Arkansasin pääsyyttäjän nostaman syytteen johdosta. Temun edustajat olivat tyrmistyneitä ja kiistivät kaikki esitetyt väitteet. Temun viestintä sanoi lehdelle, että pitää ymmärrettävänä, että kun alalle tulee uusi toimija jonka liiketoimintamalli on ”innovatiivinen”, ihmisille saattaa syntyä väärinkäsityksiä.

Myös Euroopassa Temun ”innovatiivisuus” on herättänyt huolta. Kuluttajaliitto ja eurooppalaiset kuluttajajärjestöt ovat kattojärjestönsä BEUC:n kanssa jättäneet viranomaisille ja EU-komissiolle valituksen Temun toiminnasta.

– Temu käyttää hyväkseen dark patterns -käytänteitä, joka on hyvin manipuloivaa, sanoi Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell Verkkouutisille aiemmin kesäkuussa.

Suomessa monet Temusta tuotteita tilanneet kuluttajat ovat havainneet, että tilausten sisältö ei aina vastaa tilattua. Lisäksi tilausten toimittamisessa on ollut merkittäviä ongelmia: joidenkin kokemusten mukaan jopa vain noin joka kolmas lähetys on saapunut tilaajalle.

Lue myös: Asiantuntijan mukaan Temu manipuloi asiakkaita ”dark patterns” -käytännöillä – Näin yhtiö vastaa