Asiantuntijan mukaan Temu manipuloi asiakkaita ”dark patterns” -käytännöillä – Näin yhtiö vastaa

Kiinalainen verkkokauppa Temu on tullut karmit kaulassa kotimaisille ja eurooppalaisille markkinoille. Se on lyönyt läpi aggressiivisella mainonnalla ja markkinonnilla.

Markkinointi on ollut tehokasta. Temu on yli 50-vuotiaiden suomalaisten suosituin nettikauppa. Se on Suomessa niin kuin muissakin Pohjoismaissa kolmen suurimman verkkokaupan joukossa.

– Temun tuotteet ovat hyvin heikkolaatuisia, mutta se kilpailee hinnalla ja mitä tahansa kuluttaja hakeekin niin Temulla on tarjota jonkinlainen halpisversio, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Jussi Nyrhinen Verkkouutisille.

– On hyvin todennäköistä, että Temu puhuttelee yli 50-vuotiaita ja varsinkin miehiä sen takia, että tässä ikäryhmässä miehet ovat hyvinkin hintatietoisia. He tarttuvat halpaan mainokseen ja voivat katua, kun tuote tulee perille. Nuoret taas käyttävät paljon sosiaalista mediaa ja

eivät ole niin kouliintuneita kuluttajia, sanoo Nyrhinen.

Nuoret Temu tavoittaa juuri sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median lisäksi Temu käyttää hakukonemainontaa ja Googlen verkkosivumainontaa.

– Temu on ostanut paljon verkkomainostilaa Googlelta ja verkkosivustoilta. Näiden lisäksi se kerää evästeiden avulla paljon tietoa käyttäjistä ja käyttää paljon kohdennettua mainontaa. Mainokset ovat käyttäjille räätälöityjä, Nyrhinen sanoo.

– Temu on alustatyyppinen ja sen takia se pystyy puskemaan tuotteitaan aggressiivisella mainonnalla kuluttajille, asiantuntija jatkaa.

Kuluttajajärjestöt ympäri Euroopan ovat jättäneet valituksen Temun toiminnasta viranomaisille ja EU-komissiolle. Yksi syy, miksi kuluttajajärjestöt ovat ryhtyneet toimiin Temua vastaan on juuri sen päällekäyvässä mainonnassa.

– Temu käyttää dark patterns -käytänteitä hyväkseen, joka on hyvin manipuloivaa. Temu haluaa saada kuluttajat kuluttamaan enemmän kuin on tarkoituksena. Esimerkiksi jos asiakas haluaa sulkea Temu-tilinsä, niin siitä on tehty hyvin vaikeaa, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell Verkkouutisille.

Temu ei allekirjoita väitteitä.

– Tavoitteenamme on luoda siten mukaansatempaava ja miellyttävä ostokokemus, ei manipuloida asiakkaita. Olimme melko yllättyneitä kuullessamme, että lähestymistapamme vuorovaikutteiseen verkko-ostamiseen saatetaan kokea harhaanjohtavaksi. Tämä ei ollut koskaan tarkoituksemme, yhtiön viestinnästä vastataan Verkkouutisille.

Kuluttajajärjestöt ovat tehneet komissiolle valituksen

Kuluttajaliitto ja eurooppalaiset kuluttajajärjestöt ovat kattojärjestönsä BEUC:n kanssa jättäneet viranomaisille ja EU-komissiolle valituksen Temun toiminnasta.

– Olemme Euroopassa tehneet yhteistyötä eri kuluttajajärjestöjen kanssa, koska meidän mielestämme Temu rikkoo EU:n digipalvelulakia, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

– Italiassa tehtiin jo vuoden 2023 syksyllä havainto, että yhdeksän kolmestatoista Temusta ostetusta kosmetiikkatuotteesta ei sisältänyt ainesosaluetteloa ollenkaan tai se oli tuotteessa vain osittain. Saksalainen kuluttajajärjestö epäilee taas Temun näyttävän harhaanjohtavia tuotearvosteluja ja hinnanalennuksia.

Temun viestinnästä vastataan, että yhtiö tekee esimerkiksi yhteistyötä Saksan kuluttajaliittojen kattojärjestö VZBV:n kanssa ja on sitoutunut käsittelemään yhtiön toimintatavoista esitettyjä huolenaiheita, joista monet kuuluvat BEUC:n valituksen piiriin.

Kuluttajajärjestöt ovat yhdessä valittaneet, ettei Temu noudata DSA:ta eli EU:n uutta digipalvelulakia. Järjestöjen mukaan Temu ei tarjoa riittävää jäljitettävyyttä alustallaan, jossa eri alihankkijat myyvät tuotteitaan. Yhtenä syynä valitukselle ovat jo mainitut dark patterns -käytänteet, joita Temun sanotaan soveltavan.

– Suhtaudumme BEUC:n valitukseen erittäin vakavasti ja tutkimme sen perusteellisesti. Toivomme voivamme jatkaa vuoropuhelua asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta voimme parantaa Temun palvelua kuluttajille. Jos havaitsemme parannettavaa, haluamme tehdä yhdessä töitä parantaaksemme palveluamme ja korjataksemme mahdolliset puutteet, Temun viestinnästä vastataan.

Dark patterns tarkoittaa petollisia käytänteitä. Ne saa saavat verkkosivun käyttäjät toimimaan oman etunsa tai alkuperäisten aikomustensa vastaisesti. Jussi Nyrhisen mukaan Temu tekee tätä tekemällä sivustosta esimerkiksi hyvin pelinomaisen.

– Toivoisin, että viranomaiset puuttuisivat Temun toimintaan. Temu houkuttelee tekemään impulssiostoksia ja tämä yhdistettynä maksamisen helppouteen voi johtaa asiakkaalla laskuihin, joita ei pystytä hoitamaan, Nyrhinen sanoo.