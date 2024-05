Eurovaalit 2024 – Unionin kohtalonkysymys

Vaalivuosi 2024 ei päättynyt presidentinvaaleihin. Presidentinvaaleissa esiin nousseet teemat Suomen turvallisuustilanteesta, Natossa toimimisesta, EU:n ulkorajoista ja Ukrainan sota liittyvät vahvasti myös kesäkuussa käytäviin eurovaaleihin. Puolueet ovat nimenneet ehdokkaikseen osaavia ja kokeneita poliitikkoja. Jos joskus Euroopan parlamenttia on ehkä pidetty politiikan eläkevirkana, niin se ei todellakaan ole sitä enää.

Kesän EU-vaalit ovat tärkeät nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Euroopan unioni on tienhaarassa, jossa sen on tehtävä ratkaisevia päätöksiä tulevaisuudestaan. Juuri näissä kysymyksissä vaaleissa valittavalla parlamentilla on ratkaiseva rooli.

Euroopan unionilla on merkittävä rooli Ukrainan ja Venäjän välisen sodan suhteen. EU:n tuki Ukrainalle ei saa horjua, vaan tuen on oltava lujaa ja jatkuvaa. Tukemme on varmistettava Ukrainalle voitto sodassa.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden on seisottava yhtenä rintamana, valmiina puolustamaan Ukrainan lisäksi myös koko unionia. Se vaatii vahvaa ja yhtenäistä parlamenttia, joka voi nopeasti ja tehokkaasti toimia kriisitilanteissa.

Toinen merkittävä asia, joka korostaa eurovaalien tärkeyttä, on määräenemmistön käyttöönotto päätöksenteossa. Unionin toimintakyvyn kannalta on päästävä eroon yksimielisyysvaatimuksesta.

Esimerkiksi Unkari on viime vuosina ollut useasti torppaamassa unionin tukea Ukrainalle. Määräenemmistön käyttöönotto antaisi unionille tehokkaammat työkalut toimia nopeasti ja päättäväisesti. Se on välttämätöntä nykyisessä maailmanpoliittisessa ilmastossa.

EU:n itäraja, erityisesti Suomen yli 1000 kilometriä, on tärkeä osa koko unionin turvallisuutta. Venäjän toimet Ukrainassa ja sen harjoittama aggressiivinen ulkopolitiikka ovat herättäneet huolta koko Euroopassa. Siksi pitää huolehtia siitä, että EU:n itärajamaat, kuten Suomi, saavat EU:n muiden maiden tuen niin turvallisuutensa kuin alueellisen koskemattomuutensa varmistamiseksi.

Euroopan unionin on sitouduttava vahvistamaan itärajamaiden puolustuskykyä ja tarjottava niille tarvittavaa tukea, jotta ne voivat vastata mahdollisiin uhkiin ja säilyttää rauhan ja vakauden union alueella. Epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa EU:n linja ja vahva puolustus varmistavat turvallisuutemme ja ylläpitävät vakautta koko Euroopassa.

Eurovaalit 2024 eivät ole vain yksi vaalikamppailu muiden joukossa. Ne ovat mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen ratkaisevalla tavalla. Kansalaisten ääni näissä vaaleissa muokkaa Euroopan suuntaa seuraaviksi vuosiksi. Jokainen ääni on tärkeä.