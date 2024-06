Evp-kenraali: Sotia ei voiteta puolustautumalla

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan sanoo, että hyökkäysoperaatioiden suorittaminen on yhä vaikeampaa sekä Ukrainalle että Venäjälle.

– Puolustus on nyt vahvempi sodan muoto – ainakin Ukrainassa, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tästä ei Mick Ryanin mukaan voi kuitenkaan vetää sitä johtopäätöstä, että muuallakin asevoimissa kannattaisi jatkossa keskittyä pääosin puolustuskykyjen vahvistamiseen.

– Ongelmana on se, että sotia ei voiteta puolustautumalla, hän toteaa.

Mick Ryan on kirjoittanut aiheesta artikkelin verkkosivuilleen. Siinä hän käy läpi sitä, miksi hyökkäyskyky on yhä tärkeää.

Ensinnäkin perustavanlaatuinen kyky hyökätä osoittaa hänen mukaansa tahtoa.

– Investoinnit hyökkäyskykyihin maalla, ilmassa ja merellä edustavat merkittäviä investointeja kansoille. Tällaisen sijoituksen tekemällä osoitetaan kansallista ja poliittista tahtoa turvata suvereniteettia kuin myös tahtoa mahdollisesti auttaa liittolaisia puolustamaan itseään, evp-kenraali kirjoittaa.

Toiseksi hyökkäyskyky on olennainen osa kansakunnan pelotetta.

– Jos vastustaja ymmärtää, että mahdollinen hyökkäyksen kohde voi iskeä takaisin ja satuttaa sitä, tämä vähintään vaikeuttaa heidän suunnitelmiaan. Toivottavasti se todellakin ehkäisee aggressiota monissa tapauksissa.

Kolmanneksi sotaan joutuneen kansan on lähes mahdotonta pitää sodassa aloitetta käsissään ilman hyökkäyskykyä.

– Sodan aloittajalla ei ole merkitystä. Mutta jos kansakunta on sodassa, aloitteen antaminen viholliselle iskeä missä ja milloin he haluavat on tappion resepti, Mick Ryan kirjoittaa.

Kyky hyökätä on hänen mukaansa tärkeää myös taistelutahdolle.

– Vain puolustusasennossa pysyminen heikentää sotilaiden ja kansalaisten moraalia sodassa. Halutaan nähdä edistystä vastustajaa vastaan.