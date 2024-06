Mia Laiho: Lastensuojelun kehittämiseksi tarvitaan ratkaisuja

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho haluaa nopeita toimia lastensuojelun kehittämiseksi.

Hän nostaa esille kokoomuksen eduskuntaryhmän tuoreen julkaisun lastensuojelun kehittämisestä.

– Rutinat pois ja töihin! Ratkaisuja tarvitaan lastensuojelun kehittämiseksi! Olemme työstäneet eduskuntaryhmässä 10 keinon työkalupaketin, Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Laihon mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmassa on useita hyviä kirjauksia lastensuojelun kehittämisen kannalta. Esimerkkinä hän nostaa esille lastensuojelua sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaa yhdistävät hybridiyksiöt, joiden valmistelu on jo aloitettu.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä nostaa julkaisussaan lastensuojelun erityisiksi haasteiksi varhaisen puuttumisen, ylijuridisoinnin sekä päihde- ja väkivaltaongelmaisten lasten jäämisen ilman apua.

Ryhmän tiedotteen mukaan lastensuojelua on uudistettu pistemäisesti joka vaalikaudella, mikä on johtanut riekaleiseen lastensuojelulakiin, jonka soveltaminen käytännön työssä on liian vaikeaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimia lastensuojelun kehittämiseksi.

Lasten suojaaminen vanhempien edun edelle

Vanhemmuudesta velvoittavampaa

Enemmän tukea ero- ja kriisitilanteisiin

Lapsenrauharikoksen kriminalisointi Ruotsin mallin mukaan

Hyvinvointialueiden katse perheisiin ja lapsiin

Lapsen etu etusijalle viranomaistoiminnassa

Voimistetaan lastensuojeluammattilaisten voimavaroja ja työkaluja

Lapsi on lapsi myös sijaishoivassa

Kehitetään lasten päihdehuoltoa

Yhteiskunnan vastuu – katkaistaan hylkäämisen ketju