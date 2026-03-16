Euroopassa voi voimistua paine höllentää Venäjä-pakotteita

Yhdysvaltojen päätös lieventää Venäjän vastaisia öljypakotteita 30 päivän ajaksi on käsittämätön, sanoo Tallinnassa toimivan kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n johtaja Kristi Raik Viron yleisradio ERR:lle.

– On edelleen epäselvää, miksi Yhdysvallat päätti juuri nyt lieventää osittain näitä pakotteita, vaikka siitä ei ole sille suoraa hyötyä. Ehkä taustalla oli pieni toive siitä, että se auttaisi laskemaan polttoaineen hintoja, mutta analyytikoiden mukaan näin ei todennäköisesti käy, hän sanoo ERR:lle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjä hyötyy Iranin sodan vaikutuksista ilman pakotteiden lieventämistäkin.

– Sen on arvioitu tuovan noin 150 miljoonaa dollaria päivässä, joten kahdessa viikossa puhutaan jo parista miljardista dollarista. Siihen nähden pakotteiden lieventämisen lisävaikutus on melko rajallinen, Kristi Raik arvioi.

Pakoterintamaan tullut särö antaa hänen mukaansa myönteisen viestin Kremlille.

– Se antaa Venäjälle toivoa siitä, että lievennyksiä tulee lisää. Jos sota jatkuu ja sen vaikutus globaaleihin öljymarkkinoihin on voimakas, etsitään keinoja lisätä vakautta, ja yksi mahdollinen keino on todella sallia Venäjän myydä enemmän öljyä, Raik sanoi.

Kristi Raikin mukaan myös Euroopassa voi nousta ääniä, jotka vaativat pakotteiden osittaista lieventämistä tai ainakin sitä, ettei nykyisiä rajoituksia kiristettäisi. Tästä on hänen mukaansa jo merkkejä, vaikka Saksa ja Ranska tuomitsivatkin Yhdysvaltojen päätöksen höllentää venäläisen öljyn pakotteita.

Tuki Ukrainalle voi vähentyä

Poimintoja videosisällöistämme

Iranin sodalla on Kristi Raikin mukaan iso vaikutus Ukrainaan.

– Yhtäältä vaikutus on kielteinen, koska öljyn hinnan nousu helpottaa Venäjän taloudellista tilannetta. On myös olemassa vaara, että Ukraina saa vähemmän aseistusta. Erityisesti jos katsomme Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, niitä on Iranin iskujen kohteeksi joutuneiden maiden suojelemiseen käytetty ilmeisesti jo enemmän kuin Ukraina on saanut koko sodan aikana, hän kertoo ERR:lle.

– Lisäksi on vaarana, että jos Iranin sodalla on voimakas kielteinen vaikutus maailmantalouteen, Ukrainan tukijamaiden halu tai kyky löytää rahaa Ukrainan jatkuvaan tukemiseen heikkenee.

Yhdysvaltojen kiinnostus Ukrainaa kohtaan saattaa Kristi Raikin mukaan laskea. Tästä syystä Ukrainalle annettu tuki riippuu yhä enemmän Euroopasta.

Suomi vaatii uusia pakotteita

EU:n ulkoministerit tapaavat maanantaina ulkoasiainneuvoston kokouksessa Brysselissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomi vaatii uusia Venäjän vastaisia pakotteita.

– Lähi-idän kriisiytyneestä tilanteesta huolimatta emme saa kadottaa huomiotamme Venäjän hyökkäyssodan todellisuudelta. Ukrainan puolustustaistelun tukemista on jatkettava. Venäjä on osoittanut toiminnallaan yhä uudelleen, ettei se ole aidosti kiinnostunut rauhasta. On korkea aika hyväksyä 20. pakotepaketti ja lisätä painetta Venäjää kohtaan, Valtonen sanoi kokouksen alla.

