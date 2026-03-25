USA valmistautuu avaamaan Hormuzinsalmen – operaatio voi kestää viikkoja

Yhdysvallat harkitsee sotilaallista operaatiota Hormuzinsalmen avaamiseksi Iranin vastaiskujen seurauksena. Presidentti Donald Trump on siirtänyt alueelle merijalkaväkeä ja maahanlaskujoukkoja siltä varalta, etteivät neuvottelut Teheranin hallinnon kanssa tuota tulosta.

Iran on häirinnyt salmen liikennettä Epic Fury -operaation alusta lähtien. Noin viidennes maailman öljy- ja kaasukuljetuksista kulkee salmen kautta, mutta liikenne on tyrehtynyt lähes olemattomiin iskujen jälkeen. Ainakin 19 alusta on vaurioitunut, mikä on heiluttanut voimakkaasti raaka-aine- ja rahoitusmarkkinoita.

Economistin mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin suunnitelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: ensin tuhottaisiin Iranin kyky hyökätä aluksia vastaan, sitten raivattaisiin merimiinat ja lopuksi tankkerien kulkua turvattaisiin saattueilla. Jokainen vaihe kestäisi viikkoja ja altistaisi joukot jatkuville iskuille.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet Iranin uhkan perustuvan hajautettuun arsenaaliin. Ohjukset ja droonit voivat iskeä ilmasta, räjähdelastatut pikaveneet mereltä ja miinat veden alta. Asejärjestelmiä on piilotettu rannikon luoliin ja tunneleihin, mikä vaikeuttaa niiden tuhoamista pelkillä ilmavoimilla.

Yhdysvallat on viime päivinä pommittanut kohteita rannikolla ja iskenyt erityisesti maanalaisiin ohjusvarastoihin. Lisäksi se on tuhonnut kymmeniä iranilaisia aluksia ja miinalaivoja. Silti kaikkien uhkien eliminointi on vaikeaa.

Yhtenä vaihtoehtona harkitaan erikoisjoukkojen tai merijalkaväen sijoittamista saarille salmen läheisyydessä. Niiden tehtävänä olisi paikantaa ja tuhota kohteita sekä suojata meriliikennettä. Operaatio olisi kuitenkin riskialtis, sillä joukot olisivat Iranin tulen ulottuvilla ja huoltolinjat haavoittuvia.

Myös miinanraivaus olisi haastavaa. Iranilla arvioidaan olevan tuhansia merimiinoja, ja niitä voidaan laskea mereen myös siviilialuksista.

– Mikä tahansa alus voi olla miinanlaskija, amiraali evp. James Foggo sanoo Economistille.

Yhdysvaltain miinantorjuntakyky on heikentynyt vuosikymmenten varrella, eikä uutta kalustoa ole vielä testattu taistelussa. Salmen raivaaminen voisi kestää useita viikkoja, eikä saattueiden turvallisuutta voitaisi alkuvaiheessa taata.

Kapeassa salmessa alukset olisivat jatkuvasti ohjusten ja droonien kohteina, ja niiden suojaaminen vaatisi laajaa ilma- ja merivoimien läsnäoloa. Nykyiset voimavarat eivät riittäisi ilman lisäjoukkojen siirtoa, mikä veisi aikaa ja sitoisi voimia muilta alueilta.

Hormuzinsalmen kapeus ja vuoristoinen rannikko lyhentävät reagointiaikaa hyökkäyksiin. On epäselvää, haluavatko kaupalliset varustamot kuljettaa lastia riskialueen läpi.

Vaikka Yhdysvallat on saanut kokemusta huthikapinallisia vastaan Jemenissä, Iranin kyvykkyys ja panokset ovat aseryhmää suuremmat. Analyytikko Bryan Clarkin mukaan Teheran on valmistautunut nykyisenlaiseen konfliktiin vuosikymmenien ajan.

– He voivat jatkaa yhtä kauan kuin mekin, Clark sanoo.