Donald Trump toivoo Nato-mailta apua Hormuzinsalmelle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Financial Timesin haastattelussa, että Naton tulevaisuus on ”hyvin huono”, jos liittolaiset eivät auta avaamaan Hormuzinsalmea.

– Täysin tarkoituksenmukaista on, että salmesta hyötyvät auttavat varmistamaan, ettei siellä tapahdu mitään pahaa, presidentti sanoo FT:lle ja muistutti Euroopan olevan Kiinan tavoin Yhdysvaltoja riippuvaisempi Persianlahden öljystä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iran sulki Hormuzinsalmen liikenteen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut. Yhdysvaltain yritykset avata öljynkuljetusväylä ovat epäonnistuneet. Öljyn hinta nousi sunnuntai-iltana 106 dollariin tynnyriltä.

Trump suhtautuu pessimistisesti siihen, että Yhdysvaltain liittolaiset vastaavat hänen avunpyyntöihinsä.

– Olemme olleet hyvin ystävällisiä. Meidän ei olisi tarvinnut auttaa heitä Ukrainan kanssa. Ukraina on tuhansien mailien päässä meistä… Mutta me autoimme heitä. Nyt katsotaan, auttavatko he meitä. Olen pitkään sanonut, että me olemme heidän tukenaan, mutta he eivät ole meidän tukenamme. Enkä ole varma, olisivatko he.

Presidentti mainitsi toivovansa alueelle miinanraivaajia, joita Euroopalla on enemmän kuin Yhdysvalloilla. Trump antoi ymmärtää toivovansa myös eurooppalaisia kommandojoukkoja tai muuta sotilaallista apua.

Trump ilmaisia olevansa Britannian pääministeri Keir Starmeriin.

Poimintoja videosisällöistämme

– Britanniaa voisi pitää ykkösliittolaisena, pisimpään rinnalla kulkeneena ja niin edelleen, ja kun pyysin heitä tulemaan mukaan, he eivät halunneet tulla, presidentti päivitteli.

Trumpin mukaan liittolaisiin ei enää kohdistuisi isoa vaaraa Persianlahdella, koska Yhdysvallat ja Israel ovat hänen mukaansa käytännössä tuhonneet Iranin sotilaallisen voiman.

– Olemme käytännössä murskanneet Iranin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Sillä ei ole laivastoa, ei ilmatorjuntaa, ei ilmavoimia, kaikki on poissa. Ainoa, mitä he voivat tehdä, on aiheuttaa vähän häiriötä asettamalla miinoja veteen — kiusaa, mutta se kiusa voi aiheuttaa ongelmia.

LUE MYÖS:

Suoraan Iranin pelikirjasta: Tekoälyfeikkien määrä räjähti