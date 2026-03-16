Suoraan Iranin pelikirjasta: Tekoälyfeikkien määrä räjähti

Tekoälyn luomat valevideot ja -kuvat Iranin sodasta ovat levinneet laajasti sosiaalisessa mediassa ja lisänneet konfliktiin liittyvää hämmennystä, kertoo New York Times.

Analyysin mukaan kahden viikon aikana verkossa on julkaistu yli 110 erillistä tekoälyllä tuotettua kuvaa tai videota. Ne esittävät esimerkiksi suuria räjähdyksiä kaupungeissa, tuhoutuneita katuja ja sotilaiden lausuntoja, joita ei todellisuudessa ole tapahtunut.

Sisältö on levinnyt miljoonia kertoja alustoilla, kuten X:ssä, TikTokissa, Facebookissa ja viestisovelluksissa. Asiantuntijoiden mukaan monet tekoälyvideot esittävät sotaa Hollywood-tyyliin eli näyttävämmin kuin todellisuus.

Aidoissa videoissa ohjusiskut näkyvät usein kaukaa ja räjähdykset näyttäytyvät lähinnä savupatsaina. Tekoälymateriaalissa sen sijaan nähdään valtavia tulipalloja, sienipilviä ja hypersonisia ohjuksia.

– Näemme nyt todennäköisesti enemmän tekoälyyn liittyvää sisältöä kuin koskaan aiemmin, Northwestern-yliopiston media-analytiikan apulaisprofessori Marc Owen Jones sanoo.

Propagandan väline

Sosiaalisen median analyysiyhtiö Cyabran mukaan suuri osa tekoälymateriaaleista levittää Teheranin hallinnon kannalta myönteistä viestiä ja pyrkii korostamaan maan sotilaallista voimaa.

Valevideoilla voidaan myös luoda vaikutelma, että sota aiheuttaa paljon suurempaa tuhoa esimerkiksi Yhdysvaltojen liittolaisille kuin todellisuudessa.

– Tekoälykuvien käyttö Persianlahden kohteista, jotka näyttävät palavilta tai tuhoutuneilta, on tärkeä osa Iranin strategiaa, Jones sanoo.

Yksi laajimmin levinneistä videoista esitti Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincolnin tuhoutuneena. Iran oli aiemmin väittänyt hyökänneensä alusta vastaan, mutta Yhdysvaltain mukaan vaurioita ei aiheutunut.

Sosiaalisen median yhtiöt ovat toistaiseksi puuttuneet ilmiöön rajallisesti. Valevideoita on helppo tuottaa uusilla tekoälytyökaluilla, ja niiden vesileimat voidaan poistaa. X ilmoitti viime viikolla estävänsä tilien mainostulot 90 päiväksi, jos ne julkaisevat aseellisiin konflikteihin liittyviä tekoälyvideoita ilman merkintää.

Tutkijoiden mukaan tekoälyllä luotu materiaali on jo muodostunut uudeksi sodankäynnin välineeksi verkossa.

– Tämä on luonnollinen rintama, jota Iran yrittää hyödyntää. Tekoäly on käytännössä yksi sodan työkalu, Brookings-instituutin tutkija Valerie Wirtschafter sanoo.