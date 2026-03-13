Suomi vaatii uusia pakotteita Venäjälle. EU:n ulkoministerit tapaavat maanantaina ulkoasiainneuvoston kokouksessa Brysselissä.

– Lähi-idän kriisiytyneestä tilanteesta huolimatta emme saa kadottaa huomiotamme Venäjän hyökkäyssodan todellisuudelta. Ukrainan puolustustaistelun tukemista on jatkettava. Venäjä on osoittanut toiminnallaan yhä uudelleen, ettei se ole aidosti kiinnostunut rauhasta. On korkea aika hyväksyä 20. pakotepaketti ja lisätä painetta Venäjää kohtaan, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen ulkoministeriön tiedotteessa.

EU:n piti hyväksyä pakotepaketti helmikuussa, mutta se joutui vastatuuleen Unkarin vastustuksen takia. Paketin ydin oli kiristää painetta erityisesti energiaan, rahoitukseen ja kauppaan sekä vaikeuttaa pakotteiden kiertämistä. Keskeisiä toimia olivat meripalvelukiellon laajentaminen venäläisen öljyn kuljetuksiin, uusien varjolaivaston alusten lisääminen pakotelistalle sekä lisärajoitukset vientiin ja rahoituspalveluihin.

Ulkoministerit keskustelevat maanantaina myös Lähi-idän eskaloituneesta tilanteesta.

– Olemme korostaneet, että kestävät ratkaisut syntyvät ainoastaan neuvotteluteitse. Euroopan unionin on tuettava diplomaattisia ponnisteluja tilanteen rauhoittamiseksi. Iranin lisäksi on tärkeää seurata tarkasti Libanonin tilannetta ja vahvistaa EU:n tukea sen vakaudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, sanoo ulkoministeri Valtonen.