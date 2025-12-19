Verkkouutiset

Lehdistötilaisuus Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen Brysselissä 19. joulukuuta. AFP / LEHTIKUVA / JOHN THYS

”EU on hampaaton ja Kreml juhlii” – näin lainaa Ukrainalle kommentoidaan

Ukrainan tuessa toteutui suunnitelma B.
EU:n johtajat saivat aamuyöllä noin 16-tuntisen kokouksen päätteeksi runnottua läpi 90 miljardin yhteislainan Ukrainan tukeen.

Ukraina oli varoittanut, että ilman lisätukea puolustus voi romahtaa ensi vuoden alkupuolella. Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä ei saatu sopua aikaan, mutta niitä on vakuutettu käytettävän perälautana, mikäli Moskova ei maksa sotakorvauksia.

– Yhdysvalloista tulleen painostuksen jälleen EU perääntyi Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä. Sentään he varmistivat lainan Ukrainalle. EU on edelleen varsin hampaaton jätti. Tänään Kremlissä juhlitaan – he odottavat, että varat vapautetaan pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin, tiivistää tilanteen X:ssä Kalifornian yliopiston valtio-opin professori Branislav Slantchev.

Politico-julkaisu kertoi keskiviikkona, että presidentti Donald Trumpin hallinto on painostanut eurooppalaisia hallituksia puuttumasta jäädytettyihin 210 miljardin euron venäläisvaroihin, koska ajattelee niille löytyvän käyttöä myöhemmin esimerkiksi USA-vetoisen jälleenrakennuksen yhteydessä.

– Kuten Ukrainan varaulkoministeri huomio, tulos on tulos. Tosin Kremliä riemastuttaa se, kuinka suuren puserruksen vaati saada aikaan tulos, joka on merkittävästi vähemmän kuin Venäjän oma vuotuinen sotabudjetti, toteaa Economist-lehden kirjeenvaihtaja Oliver Carroll X-päivityksessään.

Euroopassa ollaan tyytyväisiä, että jokin ratkaisu saatiin aikaan.

– Päätöksen jääminen puuttumaan olisi ollut tuhoisaa, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron kokouksen jälleen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmaisi kiitollisuutensa EU:lle avusta, jolla se voi jatkaa puolustusponnisteluitaan seuraavat kaksi vuotta.

– Tämä on merkittävä tuki, joka vahvistaa resilienssiämme. On tärkeää, että Venäjän varat pysyvät jäädytettyinä ja että Ukraina on saanut taloudelliset turvatakuut tuleviksi vuosiksi. Kiitokset tästä päätöksestä ja yhtenäisyydestä, presidentti totesi.

Presidentti Vladimir Putinin avustaja, Venäjän pääneuvottelijoihin kuuluva Kirill Dmitrijev ilakoi päätöksestä tuoreeltaan. Dmitrijevin mukaan ”EU:n sotahaukat” kokivat mittavan takaiskun ja järjen ääni voitti, kun Venäjän varojen ”laiton käyttö” torpattiin.

Pääomamarkkinoilta otettava laina taataan EU:n budjetilla. Unkari, Slovakia ja Tsekki jättäytyivät siitä ulos.

– Heidän ei tarvitse maksaa – mutta laitamme heidät maksamaan siitä [poliittisesti], kuvaili näiden kolmen maan tilannetta eräs eurooppalainen virkamies Financial Timeslehdelle.

Meduza-median tuottaja Kevin Rothrock huomioi, kuinka nopeasti mieli unionissa muuttui. Vielä lokakuun loppupuolella lisävelanottoa vastustettiin ja kaikki EU-maat pitivät Politicon mukaan Kremlin jäädytettyjen varojen käyttöä ”mieluisampana” vaihtoehtona. Yhteisvelka oli ”suunnitelma B” ja velanottoa viljeltiin pelotteena, jotta jäsenmaat saataisiin toimimaan.

– Voi mikä ero kahdella kuukaudella onkaan, Rothrock kuittaa Bluesky’ssa.

