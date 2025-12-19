EU pääsi sopuun, Ukrainalle 90 miljardin euron laina

Euroopan unionin johtajat ovat päässeet sopuun Ukrainalle kriittisen tärkeästä taloudellisesta tuesta.

EU-huippukokouksessa päätettiin 15 tunnin neuvotteluiden jälkeen, että Ukrainaa tuetaan 90 miljardilla eurolla vuosien 2026–2027 aikana.

Tähän ei käytetä jäädytettyjä venäläisvaroja vaan yhteistä lainaa. Pääomamarkkinoilta otettava laina taataan EU:n budjetilla. Unkari, Slovakia ja Tsekki jättäytyivät siitä ulos.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että tulos oli erilainen kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Ukraina sai kuitenkin vahvan taloudellisen tuen.

Venäjän jäädytettyjen varojen käytössä oli niin paljon teknisiä ja poliittisia haasteita, ettei siitä ollut edellytyksiä päättää vielä. Orpo huomautti, että Kremlin jäädytetyt varat pysyvät jäädytettynä ja myös toimivat viimeisenä perälautana lainan takaisinmaksulle.

– Tämä oli siedettävä ratkaisu, vaikka ei olekaan se ratkaisu, mitä lähdettiin täältä hakemaan, Petteri Orpo totesi.

Belgian pääministeri Bart De Wever kehui EU:n päätöstä ja arvioi sen olevan voitto Ukrainan, Euroopan ja taloudellisen vakauden kannalta.

Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan jäädytettyjen venäläisvarojen käyttö voi tulla eteen myöhemmin. Ukrainan pitää maksaa EU-maiden myöntämä laina takaisin vasta kun Venäjä on maksanut sotakorvauksia.

– Teemme erittäin selväksi: jos Venäjä ei maksa sotakorvauksia, niin tulemme kansainvälisen oikeuden mukaisesti hyödyntämään jäädytettyjä venäläisvaroja lainan takaisinmaksuun, Merz sanoi Politicon mukaan.

Rahoitus tulee Ukrainan saataville viimeistään tammikuun 2026 jälkipuoliskolla.

