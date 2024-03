EU-mailta venäläishankkeelle tavaraa lähes 600 miljoonalla – mukana Suomen kansalainen

EU-maista on virrannut pakotteiden kohteena olevalle Venäjän nesteytetyn kaasun hankkeelle noin 580 miljoonan euron arvosta tarvikkeita kuten varaosia sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Asiasta kertoo Moscow Times, joka on yhteistyökumppaninsa kanssa saanut nähtäväkseen Venäjän tullitietoja. Kaikkein eniten tavaraa Arctic LNG 2 -hankkeelle on virrannut Italiasta.

Arctic LNG 2 on kaasuhanke Jamalin Nenetsiassa. Sen odotetaan pystyvän tuottamaan vuosittain 19,8 miljoonaa tonnia kaasua.

Arctic LNG 2:n suurin osakas 60 prosentin omistuksella on Novatek-niminen yhtiö. Suomalaisille yhtiön nimeä tutumpi on sen pääomistaja Gennadi Timtšenko. Timtsenko on Suomen kansalainen, oligarkki ja presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä. Muita Arctic LNG 2:n omistajia ovat ranskalainen Totalenergies, kiinalaiset CNPC ja CNOOC sekä japanilaisten Mitsuin ja JOGMEG -yhtiöiden yhteisyritys.

Suurimmalla rahamäärällä Arctic LNG 2 sai tuotteita ja tarvikkeita Italiasta. Italiasta tehtyjen tilausten osuus oli Venäjän tullidatan mukaan 112 miljoonaa euroa. Ranskasta oli tilattu 31,6 miljoonalla eurolla, Saksasta 25 miljoonalla, Hollannista 12,8 miljoonalla ja Espanjasta kahdeksalla miljoonalla. Esimerkiksi saksalainen Siemens toimitti tarvikkeita vielä syksyllä 2023.

Tullitiedot, joista summat on laskettu, ovat toukokuun 2022 ja tammikuun 2024 väliseltä ajalta.

Joulupäivänä 2023 Moscow Times ja venäläinen Kommersant kertoivat, että ulkomaiset osakkaat keskeyttävät osallistumisensa Arctic LNG 2:iin Yhdysvaltojen hankkeelle asettamien pakotteiden vuoksi. Kuitenkin pelkästään tammikuussa 2024 tarvikkeita ja varaosia virtasi EU-maista Arctic LNG 2 -hankkeelle 26,2 miljoonan euron arvosta.

Moscow Times tavoitteli kaikkia jutussaan mainittuja yrityksiä, eli Novatekia ja Arctic LNG 2:n muita osakkaita sekä useita eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat toimittaneet tavaraa Arctic LNG 2:lle. Kukaan ei vastannut.