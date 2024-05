Elina Valtonen Viron rajan tapahtumista: Suomi seuraa tarkasti tilannetta

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kommentoinut viestipalvelu X:ssä välikohtausta Viron ja Venäjän rajalla.

Venäjän rajavartijat poistivat torstain vastaisena yönä vesiväylää osoittavia poijuja Narvajoesta tunkeutumalla Viron vesille.

– Suomi seuraa tarkasti tilannetta, kun Venäjä on poistanut valopoijut Narvajoelta. Venäjän toiminta rajajoella on jälleen yksi epäystävällinen teko, jonka tarkoituksena on aiheuttaa hämmennystä. Osoitamme solidaarisuutta läheiselle ystävällemme ja liittolaisellemme Virolle, ulkoministeri Valtonen kirjoittaa X:ssä.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna on vastannut suomalaiselle kollegalleen.

– Kiitos tuestanne, hän kirjoittaa X:ssä.

