Donald Trumpin päätös iskeä pelästytti Moskovan – ”Ei ole bluffia”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili Vladimir Putinin ja erityislähettiläs Steve Witkoffin Moskovassa käymiä keskusteluita ”erittäin hyviksi”. Trump kertoi pitävänsä mahdollisena, että hän tapaa sekä Ukrainan että Venäjän johtajat lähiaikoina.

Vladimir Putin sanoi Venäjän valtionmedian mukaan, että neuvottelut voitaisiin järjestää esimerkiksi Arabiemiraateissa. Presidentti kuitenkin asetti ennakkoehtoja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseksi.

Yhdysvaltain maavoimien apulaisesikuntapäällikkönä toiminut kenraali evp. Jack Keane arvioi Kremlin suhtautuvan tilanteeseen erittäin vakavasti Yhdysvaltain mahdollisten vastatoimien vuoksi. Donald Trump ehti jo ilmoittaa Intialle asetettavista lisätariffeista, koska maa on jatkanut venäläisen öljyn ostamista ja Moskovan sotatoimien rahoittamista.

Kenraalin mukaan Yhdysvallat lähtee neuvotteluihin vahvoista asemista käsin.

– Ja Putin ymmärtää tämän. Näimme, kuinka hän viivytteli kuukausien ajan eikä suostunut 30 vuorokauden tulitaukoon. Hän jatkoi erittäin raskaiden vaatimusten esittämistä Ukrainalle ja toivoi, että Trump hylkäisi Ukrainan. Näin ei käynyt, vaan hän päätti lisätä tukeaan, Jack Keane sanoo Fox Newsin haastattelussa.

Keane uskoo Yhdysvaltain uhkaamien lisäpakotteiden ja toissijaisten tariffien pelästyttäneen Kremlin. Vladimir Putin lisäksi seurasi tarkasti Trumpin aiemmin antamaa uhkavaatimusta Iranille, jossa Teherania vaadittiin saamaan aikaan neuvotteluratkaisu 60 vuorokaudessa.

Heti sen umpeuduttua Valkoinen talo antoi Israelille luvan aloittaa ilmahyökkäykset Iranin sotilaskohteita ja ydinlaitoksia vastaan. Tätä seurasivat Yhdysvaltain omat iskut häivekoneilla ja sukellusveneiden laukaisemilla Tomahawk-ohjuksilla.

– Joten Putin tietää, että Trump on kuolemanvakava tariffien ja pakotteiden suhteen. Se ei ole vain retoriikkaa tai bluffia. Hän aikoo toteuttaa lupauksensa. Joten toivottavasti tämä johtaa johonkin myönteiseen. Presidentti näkee, jos Putin yrittää jälleen vain viivyttää, Jack Keane toteaa.