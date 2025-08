Viesti Valkoisesta talosta: Intia ei voi enää rahoittaa Kremlin sotaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on koventanut Venäjä-linjaansa asteittain kesän aikana ja uhannut asettavansa pakotteiden lisäksi toissijaisia tariffeja, jotka kohdistuisivat venäläisiä raaka-aineita ostaville valtioille.

Trump arvosteli viime viikon lopulla Venäjän jatkamia lennokki- ja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeja vastaan ja kutsui Vladimir Putinin toimia ”kuvottaviksi” ja ”häpeällisiksi”.

Valkoisen talon varaesikuntapäällikkö Stephen Miller toteaa presidentin tehneen hyvin selväksi, ettei Intia voi enää rahoittaa Moskovan sotatoimia ostamalla venäläistä raakaöljyä.

– Monet ihmiset hämmästyvät kuullessaan, että Intia ostaa yhtä paljon venäläistä öljyä kuin Kiina. Se on hätkähdyttävä fakta, Stephen Miller sanoo Fox Newsin haastattelussa.

Hän arvosteli Intiaa amerikkalaistuotteita kohtaan aiemmin asetetuista tulleista ja väitti intialaisten käyttävän hyväksi Yhdysvaltain maahanmuuttojärjestelmää.

Stephen Millerin kommentit ovat herättäneet huomiota Intiassa, sillä niitä pidetään Valkoisen talon tähän mennessä voimakkaimpana arvosteluna maata kohtaan. Miller tosin painotti, että Donald Trumpin tavoitteena on ”loistava kumppanuus” Intian ja pääministeri Narendra Modin kanssa.

– Mutta meidän otettava esiin tämän sodan rahoittaminen. Joten presidentti Trump harkitsee kaikkia vaihtoehtoja diplomatian, talouden ja muun osalta, jotta voimme saada meneillään olevan sodan loppumaan Ukrainassa, Miller jatkoi.

Yhdysvaltain maavoimien apulaisesikuntapäällikkönä toiminut kenraali evp. Jack Keane arvioi aiemmin sotatilanteen muuttuvan dramaattisesti, jos Valkoinen talo ottaa kohteeksi venäläistä öljyä ostavat maat.

– Kuten tiedämme, on Venäjä yhden hyödykkeen valtio, eli heillä on käytännössä vain öljyä ja maakaasua. Jos otamme kohteeksemme heidän suurimman tulonlähteensä, olisi sillä dramaattinen ja lähes välitön vaikutus heidän kykyynsä ylläpitää aseteollisuuttaan ja sotaa, evp-kenraali sanoi.

