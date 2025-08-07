Donald Trump: Moskovan tapaaminen sujui erittäin hyvin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvailee Vladimir Putinin ja erityislähettiläs Steve Witkoffin käymiä keskusteluita ”erittäin hyviksi”.
Trumpin mukaan on mahdollista, että hän tapaa sekä Ukrainan että Venäjän johtajat lähiaikoina. Kremlin tiedotteen mukaan osapuolet antoivat toisilleen ”signaaleja” osana ”rakentavia” keskusteluita Moskovassa.
Witkoffin ja Vladimir Putinin tapaaminen järjestettiin vain kahta päivää ennen Donald Trumpin asettaman uuden määräajan umpeutumista. Yhdysvallat ehti jo ilmoittaa Intialle 27. elokuuta tulevista 25 prosentin lisätariffeista venäläisen öljyn ostamisesta.
Donald Trump määritteli tullipäätöksen yhteydessä Venäjän uhkaksi Yhdysvalloille.
– Venäjän federaation toimet ovat edelleen poikkeuksellisen ja erityislaatuinen uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle ja ulkopolitiikalle, presidentin allekirjoittamassa asetuksessa todetaan.
Donald Trump kertoi keskiviikkona kertoneensa eurooppalaisille liittolaisille Moskovan tapaamisen sisällöstä. Valkoisesta talosta sanotaan BBC:lle, että Vladimir Putin oli ilmaissut halunsa tavata Donald Trump henkilökohtaisesti sekä mahdollisesti myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Monet länsimaiset asiantuntijat varoittavat Venäjän presidentin yrittävän viivyttää diplomaattista prosessia Yhdysvaltain uusien vastatoimien välttämiseksi. Maan asevoimat jatkaa samalla laajamittaista kesähyökkäystään Ukrainan rintamalla.