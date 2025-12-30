BBC:n Venäjän-kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg kiinnittää venäläislehtien sanomalehtikatsauksessaan huomiota Kremlille ehdottoman uskollisen Komsomolskaja Pravdan (KP) sotaisaan sävyyn.

Rosenberg arvioi, että Moskova yrittää hyödyntää esittämiään väitteitä drooni-iskusta Vladimir Putinin residenssiä vastaan, jotta voisi lisätä entisestään painetta Ukrainaa kohtaan.

KP:n sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kots väittää otsikolla ”Venäjällä on nyt vapaat kädet” kirjoitetussa jutussaan, että käsillä voi nyt olla ”sotilaallisen erikoisoperaation käännekohta”.

– Hyökkäys Valdain residenssiä kohtaan vapauttaa meidän kätemme täysin. Venäjän presidentti sanoi kerran ”me emme ole edes vielä aloittaneet”. Nyt on sen aika. Koko maailma on jähmettynyt odottaessaan vastaustamme ja presidenttimme päättää, mikä se vastaus on. Mitä toivon itse näkeväni? Tärkeintä on se, että se tulee olemaan ratkaiseva ja tuhoisa, uhoaa Kots.

Kots vaatii myös iskuja Ukrainan maanpuolustuksen johtoa vastaan ja Venäjän ”uusien aseiden” käyttöä.

– Tästä lähtien pitkäaikainen rauha riippuu täysin venäläisen sotilaan saappaiden askeleista. Kuten tiedämme, minne ne astuvatkaan, se on meidän. Tätä tarkoitamme, kun vaadimme tarkastelemaan uudelleen neuvotteluasemaamme.

Myös Putin on sanonut aikanaan, että minne venäläinen sotilassaapas on kerran astunut, se on aina Venäjää.

Sotakirjeenvaihtajana vaikuttaa samaten olevan vakuuttunut siitä, että Donald Trump jää uskomaan Venäjän väitteitä Valdain iskusta ja alistaa Ukrainan.

– Jos aiemmin rauhaksi olisi riittänyt Ukrainan vetäytyminen neljältä alueelta, nyt voidaan siihen lisätä kaksi tai kolme aluetta. Trump voi auttaa meitä lopettamaan sodan meidän ehdoillamme. Hän on itse selvinnyt kahdesta murhayrityksestä, joten hänellä on nyt paljon paremmat argumentit tehdä näin.

Rosenberg huomauttaa, ettei Venäjä ole esittänyt mitään todisteita väitteidensä tueksi. Ukraina on alusta alkaen johdonmukaisesti ja kategorisesti kiistänyt ne. Lisäksi ilmatorjunnan ei kerrota toimineen Novgorodin alueella eikä väitetystä iskusta ole mitään jälkiä, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä.

After claiming that Ukraine attacked one of Vladimir Putin’s official residences (Kyiv denies it) what will Moscow do next? One Russian paper today: “The terms of a long-term peace will now depend on the feet of Russian soldiers. Where they step, that’s ours.” #ReadingRussia pic.twitter.com/HtYuCDlYHK — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 30, 2025