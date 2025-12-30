Sujuivatko neuvottelut liian hyvin? Kremlin meriselitys iskusta ontuu pahasti

Ukrainan rauhanneuvottelut uhkaavat jälleen jumiutua heti sen jälkeen, kun ne vasta saatiin nytkähtämään edes hieman eteenpäin. Syynä on Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin maanantaina illalla tekemä ilmoitus, jonka paikkansa pitävyyttä tarkastellaan alempana tässä jutussa.

Lavrov ilmoitti, että Ukraina yritti varhain maanantaina iskeä drooneilla presidentti käyttämään asuinpaikkaan Venäjän Novgorodissa. Erikoista kyllä, yli puolet Lavrovin Vladimir Putinin maanantai-iltana Putinin taloon väitetysti tähdänneistä lennokeista ammuttiin alas satojen kilometrien päässä Brjanskin alueella. Asia käy ilmi useista lähteistä, joita voi pitää jossain määrin luotettavampina kuin Lavrovin puheita.

Esimerkiksi Venäjän puolustusministeriö ilmoittaa useita kertoja päivässä ilmapuolustuksensa alas ampumat droonit. Se jättää säännöllisesti kertomatta kohteisiinsa osuneet Ukrainan lennokit ja monta muutakin asiaa, mutta kaavamainen ja säännöllinen ilmoitustapa tuo ministeriön viesteihin tiettyä uskottavuutta. Maanantaiaamuna kello 06.44 se kertoi, että Novgorodin yllä oli aamuseitsemään mennessä torjuttu 18 lennokkia ja Brjanskin yllä 49 lennokkia. Muitakin oli: 11 Adegijassa, seitsemän Krasnodarissa ja yksi Orjolissa, Smolenskissa, Asovanmeren yllä ja Rostovissa kussakin. Kello 8.30 ministeriö jatkoi: aamun tunteina Novgorodin yllä oli tuhottu 23 lennokkia.

Niihin aikoihin kun ulkoministeri Lavrov antoi alkuillan ilmoituksensa siitä että kaikki olikin suunnattu Putinin Novgorodissa sijaitsevaa huvilaa vastaan, Venäjän puolustusministeriö julkaisi vain motivaatioviestintää omien joukkojen menestyksestä Huliaipolen valtaamiseksi. Ministeriö ehti julkaista myös ukrainalaisen sotavangin haastattelun, Vostok-ryhmän raivausoperaation kuulumiset vallatulta alueelta, lisätietoja ensi vuoden kutsunnoista, 90. kaartin panssaridivisioonan värväysterveiset ja omien droonijoukkojen saavutuslistan Ukrainan rintamalta ennen kuin iltakahdeksan jälkeen Suomen aikaa kerrottiin, että presidentin Novgorodin-residenssiin olikin jotenkin suunnattu 91 lennokkia.

Näin viestissä luki:

Venäjän asevoimien ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat Kiovan hallinnon terrori-iskun 91 hyökkäyslennokilla Venäjän federaation presidentin residenssiin Novgorodin alueella 28.–29. joulukuuta.

▫️ Kiovan hallinnon Brjanskin alueella tekemän terrori-iskun torjunnan aikana ilmapuolustusjärjestelmät sieppasivat yön aikana 49 Novgorodin aluetta kohti lentävää ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta.

▫️ Yksi Novgorodin aluetta kohti lentänyt ukrainalainen miehittämätön ilma-alus ammuttiin alas Smolenskin alueen yllä.

▫️ Novgorodin alueen yllä siepattiin 18 Venäjän federaation presidentin residenssiin lentänyttä ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta 29. joulukuuta ennen klo 7.00 Moskovan aikaa, ja lisäksi 23 ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta torjuttiin klo 7.00–9.00 Moskovan aikaa.

Tiistaina aamulla perinteistä aamuviestiä yön aikana tuhotuista lennokeista ei ilmestynyt puolustusministeriön Telegram-kanavalle aamuyhteentoista mennessä ollenkaan. Ukrainan drooni-iskut vaikuttivat keskittyvän Venäjän valtaamaan Donetskiin.

Lienee ilmeistä, että lennokkeja on myös maanantain vastaisena yönä ollut ilmassa. Niitä on mahdollisesti suunnattu Novgorodin seudulle. Näin on tapahtunut myös elokuussa, syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa sekä toistuvasti aiemmin joulukuussa.

Silti Kremlin poru syntyi nyt, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli vieraillut tapaamassa Donald Trumpia Floridassa ja hyökkäyssodan lopettamiseksi tähtäävät suunnitelmat vaikuttivat ehkä viimein nytkähtävän eteenpäin.

Vaikka Novgorodin taivaalla on surissut ja pärissyt aiemminkin, oli droonien määrä nyt melko suuri. Novgorodissa ei silti pudotettu 91 lennokkia, vaan lähes puolet väitetystä määrästä pudotettiin Brjanskin seudulla. Brjanskin oblastista on matkaa Novgorodiin useita satoja kilometrejä. Tiedossa ei myöskään ole, millä menetelmällä olisi pääteltävissä, että Brjanskiin pudotetut droonit eivät olisi hyökänneet johonkin mikä jää matkan varrelle ennen Novgorodia.

Näin suuresta tuhottujen droonien määrästä syntyy lähes väistämättä taivaalta alas putoavaa, palavaa romua. Yleensä venäläiset virkamiehet kuten alueiden kuvernöörit syyttävät ilmatorjunnan toiminnasta syntyneitä lopputuotteita varsinkin silloin, kun Ukrainan droonit osuvat kohteisiinsa.

Nyt romua ei ole näkynyt missään. Edes silminnäkijähavaintoja ahkerasti saavat ja julkaisevat venäläiset Telegram-kanavat eivät vaikuta julkaisseen näkö- tai äänihavaintoja. Lavrov itse asiassa jopa sanoi väitteen esittäessään, että ”asevoimien ilmapuolustusjärjestelmät tuhosivat kaiken, eikä uhreista tai romujen aiheuttamista vaurioista ole raportteja”.

Esimerkiksi yksi ukrainalainen pitkän kantaman Liutyi-taisteludrooni painaa noin 250–300 kiloa. 91 Liutyi-droonin yhteispaino olisi siis noin 22–27 tonnia. On mahdotonta ajatella, että tällainen määrä metallia ja muuta droonien rakennusmateriaalia olisi yhtäkkiä haihtunut kokonaan savuna ilmaan ihan vain siksi että Venäjän ilmatorjunta olisi niin loistava. Eivät droonien kappaleet ole ennenkään tykkänään kadonneet.

Vladimir Putinin residenssi Novgorodissa sijaitsee Valdai-järven rannalla. Alueella sijaitsevat vierekkäin valtavat huvilat, joista toinen on venäläisen Proekt-median mukana Putinin ja toinen hänen rakastajattarensa Alina Kabajevan käytössä. Myös Kabajevan sisko ja serkku sekä lapset ovat oleskelleet paikassa ahkerasti. Satelliittikuvista tehtyjen havaintojen perusteella residenssiä ja sen ympäristöä suojaava ilmatorjunta on varsin järeä. Siihen kuuluu neljästätoista yhdeksääntoista ilmatorjuntatornia ja S-400 ohjustorjuntajärjestelmä. Mutta yltäisikö ilmatorjunta Valdai-järveltä Brjanskiin? Entä Brjanskin oma ilmatorjunta? Monta kysymystä jää vielä vaille vastauksia.

Kun Lavrov oli maanantaina illalla kertonut iskuväitteestä, julkaistiin pian tämän jälkeen tieto siitä että Putin oli ollut puhelinyhteydessä Donald Trumpiin.

– Presidentti Trump on lopettanut positiivisen puhelun presidentti Putinin kanssa Ukrainaan liittyen, Trumpin tiedottaja Karoline Leavitt kirjoitti X:ssa hiukan ennen iltakuutta. Puhelun tiimoilta uutisoitiin, että Kreml on ”pakotettu tarkistamaan suhdettaan rauhanneuvotteluihin”.

Hiukan ennen kuin Leavitt julkaisi tiedon Trumpin ja Putinin puhelusta, oli Zelenskyi ehtinyt ilmoittaa, että Kremlin väite on räikeä valhe.

– Tämä väitetty “residenssi-isku” on täysi väärennös jolla pyritään oikeuttamaan lisää iskuja Ukrainaa ja Kiovaa vastaan, sekä Venäjän omaa kieltäytymistä ottamasta tarpeellisia askelia sodan lopettamiseksi. Tyypillisiä venäläisiä valheita. Lisäksi: venäläiset ovat itse ottaneet Kiovan kohteekseen jo aiemmin, mukaan lukien hallituksemme rakennuksen, Zelenskyi kirjoitti X:ssa.

Siinä missä Zelenskyi ehti puhutella suurta yleisöä, ehti Putin puhutella Trumpia. Myöhemmin Trump kuitenkin kommentoikin olevansa Putinin esittämien väitteiden johdosta järkyttynyt ja vihainen. Luultavasti myös Kremlissä tiedetään hyvin, mitä esimerkiksi Trumpin entinen uskottu mies Steve Bannon sanoi Trumpista Time-lehdelle:

– Trumpiin tekee vaikutuksen aina se, jonka kanssa hän on viimeksi jutellut. Jos haluat vaikuttaa Trumpiin, sinun pitää olla se jonka kanssa hän viimeksi on puhunut.