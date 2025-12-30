Epäily Kremlin väitteestä: Kukaan ei kuullut ilmatorjunnan ääntä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti maanantaina Ukrainan hyökänneen drooneilla presidentti Vladimir Putinin virka-asuntoa vastaan Valdaissa, joka sijaitsee Moskovan ja Pietarin välissä.
Lavrov sanoi Venäjän muuttavan neuvottelukantojaan väitetyn iskun seurauksena ja valmistelevan vastatoimia. Ilmatorjunnan kerrottiin tuhonneen 91 lennokkia Novgorodissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.
Ukraina on kiistänyt väitteet jyrkästi. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan tapaus on täyttä sepitettä rauhanneuvotteluiden jarruttamiseksi.
Kreml ei ole esittänyt minkäänlaista näyttöä väitteensä tueksi. ISW-tutkimuslaitos huomauttaa, että aiemmista lennokki-iskuista Novgorodiin julkaistiin runsaasti materiaalia sosiaalisessa mediassa.
Venäläinen oppositiomedia Sota on julkaissut tapauksesta tutkimuksen, jonka mukaan Valdain asukkaat eivät kuulleet ilmatorjunnan ääniä kyseisenä yönä. Tämä on räikeässä ristiriidassa väitteen kanssa, jonka mukaan yli 90 droonia olisi ammuttu alas.
Ukrainan olisi pitänyt laukaista lennokit maan pohjoisosista, jolloin ne olisivat lentäneet vahvasti suojatun ilmatilan kautta. Reitillä on useita Venäjän strategisten ohjusjoukkojen laitoksia, ilmatorjuntayksiköiden tukikohtia ja lentokenttiä.
Väitetyssä laajuudessa tehty droonihyökkäys Vladimir Putinin residenssiin olisi käytännössä vaatinut suoranaisen ihmeen tai ilmapuolustuksen tarkoituksellista passiivisuutta.
Radio Free Europen mukaan Valdain luokse oli sijoitettu vuonna 2022 vain kaksi ilmatorjuntajärjestelmää, mutta tämän vuoden elokuussa jo 12 asejärjestelmää.
Residents of Valdai, where an attack allegedly took place on Putin's residence, heard neither drones, nor explosions, nor any activity from air defenses. It's impossible to conceal a massive attack in a small town, Russian media report.
"Putin is a shameless liar," said U.S.… pic.twitter.com/4gOjIKSd4e
— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 30, 2025