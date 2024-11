Dmitri Medvedev viittaa ”Nato-ohjuksiin” ja uhkailee taas ydinaseilla

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev on jälleen vauhdissa ydinaseuhkailuineen.

Medvedev kirjoittaa X:ssä, että Venäjän uusi ydinasedoktriini tarkoittaa sitä, että ”Nato-ohjusten ampuminen maatamme vastaan voidaan nähdä liittouman hyökkäyksenä Venäjälle”.

– Venäjä voi kostaa joukkotuhoaseilla Kiovaa sekä Naton tärkeitä toimipaikkoja vastaan, missä ne sijaitsevatkin. Tämä tarkoittaa kolmatta maailmansotaa, Medvedev sanoo.

Ukrainan asevoimien on uutisoitu iskeneen viime yön aikana ensi kertaa Venäjän alueelle amerikkalaisvalmisteisella ATACMS-tykistöohjuksella.

Iskun kerrotaan kohdistuneen asevarastoon Karatshevin kaupungin lähellä Brjanskin alueella. Ukrainan asevoimat vahvisti iskun tapahtuneen, mutta ei yksilöinyt asetta, jolla se tehtiin.

Russia's new nuclear doctrine means NATO missiles fired against our country could be deemed an attack by the bloc on Russia. Russia could retaliate with WMD against Kiev and key NATO facilities, wherever they're located. That means World War III.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 19, 2024