Dmitri Medvedev: Rauha saapuu meidän ehdoillamme

Venäjän presidenttinä ja pitkään pääministerinä toiminut nykyinen valtapuolue Yhtenäisen Venäjän johtaja ja maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev vaikuttaa olevan huolissaan Yhdysvaltojen asetoimituksista maataan puolustaville ukrainalaisille.

– Yhdysvaltain armeijan Kabulin-Kandaharin korruptiokokeilut ovat ohi, mutta hämärät erittäin tuottoisat asemyynnit kolmansiin maihin eivät. Nezaležnajan [Ukrainan] mätänevästä kaaoksesta huolimatta ”tappavan metallin” toimitukset käyvät kuin kone. No, Yhdysvallat tarvitsee uuden Afganistanin, joksi Ukraina on nopeasti kehittymässä. Varkaiden imuri imee yhä kalliimpia ja kalliimpia aseita, Medvedev kirjoittaa Telegramissa.

Viestissään Medvedev käyttää Ukrainasta pilkkanimitystä Nezaležnaja, joka on väännetty ukrainan kielen itsenäistä tarkoittavasta sanasta ”nezaležna”. Käsitteellä venäläiset pilkkaavat ukrainalaisten historiallisia itsenäistymishaluja.

Lisäksi Medvedev kutsuu Ukraina tsaarinaikaisella isovenäläisellä nimityksellä Malorossija eli Vähä-Venäjä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden taas on ”Unelias-Joe”

– Johtopäätös on yksinkertainen. Nyt Vähä-Venäjälle toimitettavat aseet päätyvät eri rikollisten haltuun ympäri maailman. Ja tämä kaikki Yhdysvaltain turvallisuuspalveluiden suojeluksessa. Itse asiassa Amerikasta tulee jälleen kansainvälisen terrorismin sponsori. Meidän tulee mahdollisesti perustaa myöhemmin tutkintamekanismi tämän mädän asejuonen selvittämiseksi. Mahdollisesti tulee perustaa erityinen kansainvälinen elin, jonka tulee ottaa haltuunsa sieltä täältä ilmestyvät amerikkalaislahjat.

Medvedevin mukaan asetoimitusten myötä ”ammattimaiset asevarkaat Yhdysvalloissa ja Ukrainassa täyttävät taskunsa” ja ”terroristit ja radikaalit saavat erilaisia tappavia aseita”.

Hänen mukaansa asetoimitukset eivät kuitenkaan muuta lopputulosta.

– Venäjä saavuttaa kaikki tavoitteensa. Ja rauha saapuu. Meidän ehdoillamme eikä niillä ehdoilla, joita sekaisin olevat poliittiset impotentit Euroopassa ja valtameren takana vinkuvat.

Dmitri Medvedev on yrittänyt rakentaa kovan miehen mainetta kuluvana vuonna. Heti Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan hän vaati kuolemantuomion palauttamista Venäjälle.

Aiemmin keväällä Medvedev ilmaisi elämäntehtäväkseen vihaamiensa ukrainalaisten ”äpärien” hävittämisen. Ukrainan sotaan ja Venäjän toimiin puuttuvia hän uhkasi ydinaseilla.

Eurooppalaisjohtajien käyntiä Kiovassa Medvedev pilkkasi ”sammakoiden, maksamakkaran ja spagetin fanien” tekemäksi sata vuotta vanhaksi junamatkaksi.

Hiljattain Medvedev ilmoitti, että maat, jotka eivät tunnusta Krimiä osana Venäjää muodostavat maalle uhan. Mannerheim-linjan tuho talvisodassa osoitti hänen mukaansa, ettei Venäjää vastaan kannata ”eskaloida”.

Hänen mukaansa hyökkäämällä Ukrainaan Venäjä vain harjoitti YK:n yleissopimuksen takaamaa itsepuolustusta, koska Ukrainaa johtaa ”sekopäinen nationalistinen nukkehallitsija.”

Every country has the right for self defense, so Russia attacked Ukraine, – Dmitry Medvedev during today's press-conference in Volgograd.

Any questions? pic.twitter.com/iPnogwnU27

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2022