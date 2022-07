Dmitri Medvedev: Maat, jotka eivät tunnusta Krimiä, uhkaavat suoraan Venäjää

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev jatkaa jyrkkiä lausuntojaan Ukrainan sodasta ja länsimaista.

Venäjän medioiden mukaan Medvedev totesi sunnuntaina veteraanitilaisuudessa, että maat, jotka eivät tunnusta Krimin anneksointia, uhkaavat suoraan Venäjää.

– Tämä on suora ja selvä uhkaus. Erityisesti kuin otetaan huomioon, mitä Krimillä tapahtui. Krim palasi Venäjän federaatioon. Jos mikään toinen valtio, on se sitten Ukraina tai Nato-maat, uskoo, ettei Krim ole Venäjää, on kyse systeemisestä uhasta meitä kohtaan, ex-pääministeri muun muassa lausui.

Todellisuudessa Venäjä valtasi Krimin erikoisjoukkojen yllätyshyökkäyksellä alkuvuodesta 2014 ja liitti alueen itseensä varsin kyseenalaisen ”kansanäänestyksen jälkeen”.

Dmitri Medvedev jatkoi, että jokaisella maalla on oikeus puolustaa itseään ja että tämä oikeus sisältää myös ennalta ehkäisevän puolustuksen.

– Tämä on syytä pitää mielessä. Kyse ei ole vain vastauksesta jonkun vihamielisiin toimiin. On myös ennakoivia toimia, joilla eliminoidaan sotilaallinen uhka, hän totesi.

Dmitri Medvedev toisti seuraavaksi Venäjän propagandasta tuttuja perättömiä väitteitä Ukrainan Venäjään kohdistamasta uhasta. Oman osansa saivat myös Naton jäsenmaat. Medvedevin mukaan puolustusliitto on suunnannut aseensa Venäjälle.

Dmitri Medvedev on tullut Venäjän avoimen hyökkäyksen jälkeen tunnetuksi toinen toistaan jyrkemmistä puheenvuoroista. Aikanaan Kremlin mittapuulla jopa maltillisena ja uudistusmielisenä pidetty Vladimir Putinin lähipiiriläinen on muun muassa visioinut ukrainalaisten tuhoamista.