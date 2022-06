Dmitri Mevdedev purkautuu: He ovat äpäriä

Entinen Venäjän presidentti (2008-12), nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Mevdedev purki vihaansa Telegram-viestissään tiistaina.

– Minulta kysytään usein, miksi postaukseni Telegram ovat niin kovia. Vastaukseni on, että vihaan heitä (ukrainalaisia/länttä). He ovat äpäriä ja denegeroituneita. He haluavat meidän – Venäjän – kuolemaa.

– Niin kauan kuin elän, teen kaikkeni saadakseni heidän katomaan, Medvedev kirjoittaa Corriere della Seran mukaan.

Italian ulkoministeri Luigi Di Maio pitää Medvedevin puheita ”erittäin vakavina ja vaarallisina”.

– Käsittämättömiä sanoja, jotka huolestuttavat voimakkaasti, koska ne tulevat Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajalta.

– Ne eivät ole vuoropuhelun signaaleja, ei avaus kohti tulitaukoa, ei yritys löytää rauhaa, vaan yksiselitteisiä uhkauksia niitä kohtaan, jotka etsivät rauhaa, Di Maio sanoi Italian ulkoministeriön tiedotteessa.

Former #Russia's president (2008-12) and now Deputy Chair of the Security Council Medvedev @MedvedevRussiaE writes about Ukrainians with hatred, effectively threatening the people of #Ukraine with extermination.

Russia as of 2022 is a Nazi state.

1/2 pic.twitter.com/3DNFyOmVUs

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 7, 2022