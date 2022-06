Dmitri Medvedev avautuu taas: Kello tikittää

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri, nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev kommentoi Twitterissä Italian pääministerin Mario Draghin, Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tämänpäiväistä vierailua Kiovassa.

– Sammakoiden, maksamakkaran ja spagetin fanit tykkäävät vierailla Kiovassa – vailla minkäänlaista hyötyä. Lupasivat EU-jäsenyyttä ja vanhoja haupitseja Ukrainalle, kittasivat gorilkaa [ukrainalainen votka] ja lähtivät takaisin kotiin junalla, kuten 100 vuotta sitten. Kaikki on hyvin, mutta ei vie Ukrainaa mitenkään lähemmäksi rauhaa. Kello tikittää.

Reilu viikko sitten Verkkouutiset kertoi Medvedevin haukkuneen ukrainalaiset äpäriksi ja degeneroituneiksi, kertoi vihaavansa heitä ja sanoi tekevänsä kaikkensa heidän hävittämisekseen ”niin kauan kuin elän”.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 16, 2022