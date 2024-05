”Butshan teurastajana” tunnettu eversti johti voitonpäivän paraatia

”Butshan teurastajana” tunnettu venäläiseversti Azatbek Omurbekov johti joukkoa Venäjän Habarovskin voitonpäivän paraatissa. Omurbekov näkyy paraatissa vanhan tankin kyydissä esimerkiksi alla näkyvällä videolla. Miehen yllä liehuu Neuvostoliiton punalippu.

Upseeri johti Venäjän 64. erillistä moottoroitua jalkaväkiprikaatia Venäjän joukkojen miehittäessä Ukrainan Andrijivkan kaupunkia. Sieltä Omurbekov vei joukkonsa Butshaan, missä venäläiset syyllistyivät rankkoihin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Yhdysvallat pani Omurbekovin ja hänen perheensä pakotelistalle viime vuoden marraskuussa. Amerikkalaislausunnon mukaan everstin komentamat joukot teloittivat, kiduttivat, polttivat ja paloittelivat siviilejä Butshassa.

Kun massamurhat tulivat julki, vastasi Kreml palkitsemalla prikaatin ja ylentämällä Omurbekovin.

A Russian guards colonel accused of shooting civilians in Bucha led a parade in Khabarovsk (Azatbek Omurbekov, ex-commander of the 64th Separate Guards Motor Rifle Brigade (military unit 51460), and was awarded the title of Hero of the Russian Federation by Putin). pic.twitter.com/0z103fnGaC

Col. Azatbek Omurbekov, who took part in the Bucha atrocities, led the tank column in the Victory Day parade in Khabarovsk for the second consecutive year. Omurbekov's subordinates accused him of ordering the killing of civilians in Ukraine: https://t.co/LEbdEV3r0H pic.twitter.com/hfY3jQlQP6

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) May 9, 2024